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Bilim / Teknoloji

Hawking: Uzaylılar bizi bakteri olarak görebilir

"İnsanlığın 100 yılı kaldı"

08 Mayıs 2017 18:34

İnsanlığın 100 yılı kaldığını dile getirerek gündem olan İngiliz fizikçi Stephen Hawking, yeni gezegen arayışında insanların karşılaşacağı en büyük tehdidin dünya dışı varlıklar olduğunu savunuyor. Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli kuramsal fizikçisi olarak görülen Profesör Hawking, insanların başka gezegenlerde sömürge kurmaya başlaması gerektiği kanısında.

Sputnik'te yer alan habere göre; Hawking, insanların uzayda farklı ve daha gelişmiş yaşam türleriyle karşılaşması durumunda ise bunun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

İngiliz fizikçi, insanoğlundan çok daha gelişkin olması muhtemel uzaylıların bizi bir bakteriden farksız görebileceğini düşünüyor.

"İnsanlığın 100 yılı kaldı"

Küresel ısınma, nüfus artışı ve bulaşıcı hastalıklara dikkat çeken Hawking, insanlığın soyunu devam ettirebilmesi için 100 yıl içerisinde başka bir gezegende yaşanması gerektiğini belirtiyor.

Hawking, bu açıklamalarını BBC için hazırlanan 'Expedition New World' adlı belgeseli çerçevesinde kendisiyle yapılan söyleşide dile getirdi.

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