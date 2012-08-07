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Yaşam

Hawking: Dünyanın 1000 yılı bile kalmadı

Stephen Hawking’in 70. yaşına basması onuruna Cambridge Üniversitesi’nde verdiği konferanstaki sözleri büyük tartışma yarattı

07 Ağustos 2012 13:07

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking "Yaşadığımız bu narin gezegenin ötesine gitmeyi başaramamamız durumunda bir 1000 yıl daha hayatta kalacağımızı sanmıyorum" dedi.

Stephen Hawking’in 70. yaşına basması onuruna Cambridge Üniversitesi’nde verdiği konferanstaki sözleri büyük tartışma yarattı.

‘Evrenin Durumu’ adlı konferansa sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle katılamayan ünlü fizikçi, internet üzerinden canlı olarak toplantıyı izledi.

Konferansa bir de konuşma kaydı gönderen Hawking, “İnsanlığın geleceği gezegenler arası seyahatin mümkün hale gelmesine bağlı’’ dedi.

“1000 yıl bile kalmadı” Dâhi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşağıya ayaklarınıza değil, gökyüzüne bakmayı aklınızda bulundurun. Yaşadığımız bu narin gezegenin ötesine gitmeyi başaramamamız durumunda bir 1000 yıl daha hayatta kalacağımızı sanmıyorum.’’


Beyin dili kullanacak


Ünlü bilim adamı Stephen Hawking, önceki gün 70 yaşına girdi. Özel teknolojiyle donatılmış cihaz yardımıyla boyun kasları ile düşüncelerini bilgisayara aktarabilen Hawking’in, boyun kaslarının iyice zayıfladığı ve bu nedenle artık söylemek istediklerini aktaramadığı belirtildi.

Hawking’in şimdi son teknolojik cihazlarla, beyin dalgaları ya da gözbebeklerinin hareketleri ile konuşması için çalışılıyor.

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