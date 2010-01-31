Havva ve Gizem'in öğretmenine soruşturma

T24 -

Görüntüleri kaydeden öğretmen Cemal Aykaç hakkındaki soruşturmayı Bursa İl Eğitim Müdürlüğü açtı.Soruşturma, öğretmenlerin öğrencilerini kullandığı gerekçesiyle açıldı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okuyan sınıf başkanı Havva Mutlu ve yardımcısı Gizem Bera Yüksel öğretmenleri Cemal Aykaç'ın kaydettiği görüntülerde sınıfta kendilerini dinlemeyen arkadaşlarına serzenişte bulunuyorlardı.Öğretmen Aykaç, kaydettiği görüntüleri kendi kızlarıyla paylaşmış, kızları da görüntüyü video paylaşım sitelerine koymuştu.Bir anda Türkiye genelinde tanınan kızlar, bir televizyon şovuna da konuk olmuştu. Kız öğrencilerden biri hakaretamiz bir ifadeyle Bursa Valisi'nin izin vermediği için öğretmenlerinin programa katılamadığını söylemişti. Soruşturmanın bu sözlerden sonra açıldığı öne sürülüyor.