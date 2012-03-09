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Sağlık

Havuç yiyince ten rengi turuncuya dönüyor

3 yaşındaki İngiliz bebek Leo Barnett'in vücudu, havuç, portakal gibi besinlerde bulunan A vitaminin yapı taşı karoteni sindiremiyor ve ten rengini turuncuya dönüştürüyor.

09 Mart 2012 14:33

 

 
T24 - İngiltere'de yaşayan Leo'nun vücudu, havuç, portakal gibi besinlerde bulunan A vitaminin yapı taşı karoteni sindiremiyor. Sindirilemeyen karoten de vücudun turunculaşmasına neden oluyor.
 
The Daily Mail sitesinde yer alan habere göre; daha önce benzer bir durumla karşılaşmayan, bu yüzden de teşhis koymakta büyük zorluk çeken doktorlar, Leo’ya karoten içeren gıdalara karşı diyet uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekti.
 
'Yüksek beta karotenemi' hastası olan Leo’nun ten rengindeki değişikliği henüz 6 aylıkken farkeden 40 yaşındaki anne Angie, ilk gördüğünde, daha önce geçirdiği ağır zatüre hastalığıyla ilgili olabileceğini düşündüklerini, ancak tedaviler sonucunda Leo’nun çok fazla havuçla beslendiğinin ortaya çıktığını ifade etti.
 
Angie turuncu rengindeki gıdaları kesmesine rağmen Leo’nun vücudunda bulunan yüksek miktardaki karotenin etkisinin geçmediğini ve renginin uzun süre turuncu kaldığını söyledi. 
 
Leo’nun sebze olarak sadece karnıbahar yiyebildiğini ifade eden Angie, çocuğuna sebze yemeyi yasaklayan tek anne olduğunu düşünüyor.
 

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