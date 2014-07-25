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Yaşam
Deutsche Welle

Havayolu ulaşımında 'kara Temmuz'

Kısa aralıklarla art arda meydana gelen uçak kazaları, havayolu ulaşımının ve kriz bölgeleri üzerinden yapılan seferlerin ne kadar güvenli olduğu sorusunu gündeme getirdi.

25 Temmuz 2014 21:41


Afrika, Asya ve Avrupa'da kısa aralıklarla düşen uçaklar nedeniyle, sivil havayolu ulaşımında son dönem gittikçe azalan kurban sayısı yeniden yükseldi. Uçakların düşmesi sonucu toplam 460 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2013 yılında dünya genelindeki uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin iki katına tekabül ediyor.

Alman Uçak Kazaları Veri Değerlendirme Merkezi JACDEC, 2013 yılında dünya genelindeki uçak kazalarında 251 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, en fazla yolcunun hayatını kaybettiği Temmuz ayı, havayolu taşımacılığının kara ay olarak kabul ediliyor.

Meydana gelen kazalar farklı gerekçelere dayanıyor. Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak füze saldırısıyla düşürülürken, Tayvan'da Trans Asia Hava Yolları'na ait GE222 sefer sayılı uçak acil iniş sırasında kaza yaptı. Son olarak, Cezayir Havayolları'na ait AH5017 sefer sayılı uçağın ise henüz netleştirilmemekle birlikte, kötü hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan hala düşüş nedeni belirlenemeyen Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak da, yine 'turizm sezonunda havayolu ulaşımı güvenli mi' sorusunun gündeme gelmesine sebep oldu.

Havayolu ulaşımı uzmanı Cord Schnellenberg, uçak yolculuğunun hala güvenli olduğunu ve kendisinin de sık sık uçakla seyahat ettiğini belirtti. Schnellenberg, uçak yolculuğundan ziyade, istatistiklerin havalimanına geliş yolunda daha fazla kaza meydana geldiğini gösterdiğine dikkat çekti. Uzman Schnellenberg, istatistiklere göre uçak düşme ihtimallerinin düşük olduğunu belirtti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin ( ATA) verilerine göre, bir yıl içinde yaklaşık 3 milyar, günde ise 8 milyondan fazla insan havayolu ulaşımını kullanıyor.

Kriz bölgeleri ne kadar güvenli?

Havayolu ulaşımında tekniğin geliştirildiği, her ne kadar iyileştirilebilecek alanlar olsa da güvenlik standartlarının artırıldığı belirtiliyor. Ancak Ukrayna kriziyle birlikte, havayolu ulaşımının kriz bölgeleri üzerinden geçmesinin ne kadar güvenli olduğu sorusu da gündeme geldi. Malezya uçağının düşürülmesinin ardından, Ortadoğu'da şiddetin tırmanması da tartışmaların artmasına yol açtı.

Sivil havayolu ulaşımına dair haberler yapan aylık Aero International dergisi yayın yönetmeni Dietmar Plath, iç savaşın sürdüğü Suriye üzerinden devam eden uçuşları örnek göstererek, bu konunun daha da budaklanıp, büyüyeceğine dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonu sürerken, saldırı endişesi nedeniyle birçok uluslararası havayolu şirketi Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı. Dietmar Plath, her havayolu şirketinin aynı sorumluluğu göstermediğine dikkat çekti. Rota değiştirmenin ek maliyetlere yol açtığını belirten Plath, havayolu şirketlerinin zaten kar sorunları yaşadıklarını ifade etti.

Dietmar Plath, ancak Tel Aviv seferlerinin iptal edilmesinin, Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağının bazı şeyleri değiştirmeye başladığının göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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