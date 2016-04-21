Havayolu şirketleri de Hazine’nin finansman desteğinden yararlanabilecek

Rusya ile yaşanan uçak krizi ve terör olayları nedeniyle turizmde yaşanan düşüşten olumsuz etkilenen kesimlere yönelik finansman desteğinin kapsamı genişletiliyor. Havayolu işletmeleri de Hazine tarafından bu kapsamda sağlanacak destek kapsamına alındı. Ayrıca Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak illerindeki KOBİ’lerin kefalet başvurularında, firmaların amme alacakları kanunu kapsamındaki borçları ile SGK prim borçları dikkate alınmayacak.

KOBİ’ler, kadın girişimciler, seyahat acenteleri, gemi inşa veya gemi işletmeciliği şirketlerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere kredi garanti kurumlarına Hazine tarafından sağlanacak desteğe ilişin esasları düzenleyen kararın kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, koltuk kapasitesi 20 ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı yapan hava taşıma şirketleri kapsama dahil olabilecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın sağlayacağı destek, Kredi Garanti Fonu AŞ'nin havayolu işletmelerine vereceği kefaletler için kararla belirlenen şartların yanında, şirketin tarifeli ticari hava taşımacılığı yapmaya yetkilendirilmiş olması ve yurtdışına tarifeli sefer düzenleme izni olması şartları aranacak.

Madde kapsamında kefalet desteğinden yararlanacak kredilerin, vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla iki yıl olmak üzere azami sekiz yıl olması öngörülüyor.

Sağlanacak kefalet tutarı yaralanıcı başına; filosundaki uçak sayısı beş ve üzeri olanlara 15 milyon doları, 10 ve üzeri olanlara 25 milyon doları, 20 ve üzeri olanlara ise 45 milyon doları geçemeyecek.

Yapılan değişiklikle karar kapsamında kefalet başvuru süreleri; seyahat acenteleri için 31 Aralık 2016, diğer yaralanıcılar için ise 31 Aralık 2017 tarihiyle sınırlandı.

Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak’a destek

Kararda yapılan değişiklikle, Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak illerindeki KOBİ ve imalat sanayi yatırımlarına ayrıcalıklar sağlandı.

Bu kapsamda yapılacak kefalet başvurularında, firmaların amme alacakları kanunu kapsamındaki borçları ile SGK prim borçları dikkate alınmayacak.