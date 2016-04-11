Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak'taki KOBİ'lere kredi kolaylığı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak'taki KOBİ'ler ve havayolu işletmelerine kredi kolaylığı getiren kararname taslağının imzalanarak Başbakanlığı gönderildiğini söyledi.

Hazine destekli kredi kefalet sistemini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararında yapılacak değişiklik ile turizm sektörünün, içinde bulunduğu olumsuz dönemi en az zararla atlatmasını amaçladıklarını anlatan Şimşek, bu kapsamda tarifeli ticari hava taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan ve Türkiye’den yurt dışına tarifeli sefer düzenleme izni bulunan havayolu işletmelerinin Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi kullanabilmelerini sağlayacaklarını bildirdi.

Söz konusu havayolu şirketlerinin bu yıl Hazine destekli kredi kefalet sistemi kapsamında yüzde 75 kefalet oranı ile kredi kullanabileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Sağlanacak kefalet tutarı yararlanıcı başına, filosundaki uçak sayısı 5 ve üzeri olanlara 15 milyon doları, 10 ve üzeri olanlara 25 milyon doları, 20 ve üzeri olanlara ise 45 milyon doları geçemeyecek. Böylece, havayolu şirketleri Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 60 milyon dolara kadar kredi kullanabilecek. Firmalara kullandırılacak kredilerin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönem en fazla 2 yıl olmak üzere azami 8 yıl olacak. Yararlanıcılardan bir defaya mahsus 5 bin lira başvuru ücreti ve her yıl bakiye kefalet tutarı üzerinden yüzde 1 komisyon alınacak."

Şimşek, Hazine destekli kefalet sisteminden daha önce seyahat acentalarının yararlanmasının önünün açıldığını hatırlattı.

"Terör mağduru KOBİ'ler esnek koşullarda kredi kullanacak"

Bir diğer önemli düzenlemeyi de son dönemde artan 'terör' olaylarından olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek olmak amacıyla yaptıklarını ifade eden Şimşek, bu çerçevede Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak gibi illerinden herhangi birinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin 2016'da daha esnek koşullarda Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabileceğini bildirdi.

Şimşek, yeni uygulama ile KOBİ’lerin yeniden yapılandıracakları krediler için de Hazine destekli kefalet sisteminden faydalanabileceklerini vurguladı.

"Ertelenmiş vergi ve prim borçları kefalet verirken dikkate alınmayacak"

Kararda yer alan diğer KOBİ'lerde aranan şartlardan farklı olarak, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ertelenmiş vergi ve prim borçlarının kefalet verilirken dikkate alınmayacağına dikkati çeken Şimşek, getirilen kolaylıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Söz konusu KOBİ’lerin 1 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla donuk alacak nitelikli kredisi (vadesinde ödenmeyen tahsili zor krediler) olmaması kaydıyla, bundan sonraki dönemde donuk alacak nitelikli kredilerinin olması kefalet başvurusuna engel teşkil etmeyecek. Normal şartlarda bu durumda kredisi olan bir firma KGF kefaletinden yararlanamıyor. Yeni düzenleme ile terör olayları başlamadan önce bu durumda kredisi olmayan bir firmanın, terör olayları nedeniyle kredilerini ödeyememiş olsa bile KGF kefaletinden yararlanmasına imkan sağlıyoruz."

Düzenleme ile mevcut sistemde KOBİ'ler için yüzde 75 olarak uygulanan kefalet oranının da yüzde 80 olacağını bildiren Şimşek, "Yararlanıcılardan yıllık bakiye kefalet tutarı üzerinden tahsil edilen yüzde 1 oranındaki komisyon yüzde 0,3 uygulanacak. Başvuru ücreti 250 lira yerine 100 lira olarak tahsil edilecek" dedi.