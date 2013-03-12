Havalimanında yol verme tartışması kanlı bitti

İstanbul Atatürk Havalimanı otopark araç çıkışı noktasında yol verme tartışması kanlı bitti. Tartışma sonucu Gökhan Bayram, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Atatürk Havalimanı otoparkı araç çıkış noktasında dün akşam 19.30 sıralarında, araç sürücüleri arasında yol verme yüzünden tartışma yaşandı.

Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri bıçağını çekerek, havalimanına yolcusunu uğurlamak için geldiği öğrenilen Gökhan Bayram’ı bacağından bıçakladı.

Bayram’ı bıçaklayan kişi olay yerinden aracıyla kaçarak izini kaybettirdi.

Yaralı Gökhan Bayram ise olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirkenpolis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışmalarına başladı.