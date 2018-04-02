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Spor

Havalimanında kalan basketbolcu, hastaneye kaldırıldı

TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü

02 Nisan 2018 21:17

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da basketbol oynayan ancak yaşadığı psikolojik rahatsızlığın ardından bir süre önce Atatürk Havalimanı’nda yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, hastaneye yatırıldı. 

Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı. Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Şanlı'nın tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 1 aydır Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde yaşayan Şanlı’nın NBA'de oynayacağını söyleyip ABD'ye gitmek istediği ortaya çıkmıştı. Gerekli belgelere sahip olmamasına rağmen ABD uçuşlarını düzenli olarak takip eden Şanlı’nın düzenli olarak pasaport kontrolünden geçmeye çalıştığı, çevredeki görevliler ve güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtilmişti. 

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker’in 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 9.5 sayı, 12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı, daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A Takımı formaları giymişti. 

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