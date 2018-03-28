Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı şimdi Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanı'nda aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor. Yakınları ve ailesi ise rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika'da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyorlar.

Şanlı, iddialara göre başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursa’nın Nilüfer takımında yer alan genç basketbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullanmadığı için sıkıntı yaşamaya başladı. Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.

Pasaport kontrolden kaçak geçmeye çalıştı

Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Burada bir süre kalan genç basketbolcuya Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle maaş bağlanarak ev verildi. İlaçlarını aksatan Şanlı, 2-3 ay önce pasaportunu alarak geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanı’na yeniden geldi. Şanlı her gün ABD uçuşlarını takip ediyor, adeta havalimanını evi gibi kullanıyor.

"ABD'ye gitmek istiyorum"

Genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele “Ben ABD’ye gitmek istiyorum San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin” dediği öğrenildi.

Keriyeri genç yaşta bitti

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker’in 2. bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 9.5 sayı, 12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı, daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A Takımı formaları giymişti.