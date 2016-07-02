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Havalimanı saldırısında ölen Tunuslu askeri doktorun eşi: Oğlum pişman olup IŞİD'i terk etti

Tunus, Türkiye'nin IŞİD'den ayrılan kişinin iadesini onayladığını bildirdi

02 Temmuz 2016 13:46

IŞİD'den ayrılan oğlunu geri getirmek üzere Türkiye'ye gelen ve Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda hayatını kaybeden Tunuslı askeri doktor Fethi Bayoudh’un eşi, “Oğlum IŞİD’e katılmaktan pişman oldu ve terk etti. Eşim oğlumun tahliyesi için 2 ay uğraştı ve elinden geleni yaptı” diye konuştu.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre, İstanbul’a IŞİD’den ayrılan oğlu Anvar Bayoudh’a kavuşmak için gelen ancak Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu general Prof. Dr. Fethi Bayoudh’un cenazesi, dün Al-mehdiye bölgesindeki Qusur Al-Safa Köyü’nde resmi törenle toprağa verildi. Prof. Bayoudh’un cenaze törenine Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed El Bacı Kaid el Sebsi de taziye mesajı gönderip “Terör saldırısında yaşamını yitiren askeriye ailemizin nadide üyesi Fethi Bayoudh’a Allah’tan şehitler makamında ve Firdevs Cenneti’nde dinlendirmesini temenni eder, ailesine sabırlar dilerim” dedi.

 

"Türkiye onayladı"

 

Saldırıda hafif yaralanan Fethi Bayoudh’un eşi, “Oğlum IŞİD’e katılmaktan pişman oldu ve terk etti. Eşim oğlumun tahliyesi için 2 ay uğraştı ve elinden geleni yaptı” diye konuştu.

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Fathi BayoudhTunusAtatürk HavalimanıIŞİDTürkiye

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