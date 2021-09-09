Havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 işçi öldü

İnşaat şirketi Limak Holding’in Kuveyt’te inşa ettiği havalimanı inşaatında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi hayatını kaybetti.

Kuveyt’te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı’nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı.

İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından iki işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu olduğu bildirildi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesi, Türk inşaat şirketi Limak Holding tarafından inşa ediliyor.