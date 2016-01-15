Havalar soğuyacak mı, kar geliyor mu; işte gün gün hava durumu!

15-19 Ocak tarihleri arasındakihava tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İşte meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporu:

15 Ocak Cuma: Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin hafta sonu; Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem ile bu sisteme ilave olarak Pazar günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

16 Ocak Cumartesi: Ülkemizin büyük bir bölümünün yağışsız geçeceği, Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yerel sağanak yağmurların görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara ve Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

17 Ocak Pazar: Ülkemizin batı kesimlerinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli (21-50 mm) Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya’da çok kuvvetli veyer yer şiddetli (51-100 mm) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Trakya'nın batısında başlaması beklenen karlar karışık yağmur ve kar yağışlarının gece saatlerinde Marmara bölge geneline yayılacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden batı, iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

18 Ocak Pazartesi: Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Marmara'nın güney ve doğusu ile zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in batısı ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, güneybatı ve iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

19 Ocak Salı: Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı dışında ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ve Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, hafta sonu ülkemiz genelinde artacağı, hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak yurdun iç, batı ve kuzey kesimlerinde hissedilir derecede (10-15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizde beklenen kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışları, kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlar ve ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, sel, su baskını, heyelan, soba zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.