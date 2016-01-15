Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

Salı gününe kadarki hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloj Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli lodosun pazar günü çok kuvvetli sağanak yağış ve yüksek kesinlerde karla karışık yağmura dönüşeceğini belirtti. Yağışlı havanın, özellikle iç ve yüksek kesimlerde salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 15 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının pazartesi günü hissedilir derecede azalarak sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da yarın (16.01.2016 Cumartesi) beklenen kuvvetli lodosun ardından 17.01.2016 Pazar günü çok kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden sonra önce kentin batısında ve yüksek kesimlerinde sonra il genelinde karla karışık yağmura ve gece saatlerinden sonra kar şekline dönüşmesi ve Salı akşamına kadar iç ve yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Bu hafta sonu İstanbul’da 15 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının pazartesi günü hissedilir derecede azalarak sıfır dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor."