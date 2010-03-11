Havalar ne zaman ısınacak?

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bu yıl ülke Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bir derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.



Çağlar dün düzenlediği basın toplantısında yaklaşan yaz mevsimi öncesinde sıcaklıklarla ilgili bilgi verdi: “Önümüzdeki dönemde Mart sonu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sıcaklıklar ülke genelinde ortalamanın bir derece üzerinde olacak. Ilık bir bahardan sonra biraz daha sıcak yaz mevsimi bekliyoruz.”



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ise yağış tahminlerini açıkladı. Yıldırım, “Yağışlar Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında mevsim normalleri civarında olacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında kalacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.





