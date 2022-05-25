Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir apartmanın merdivenlerinde içildikten sonra havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritleri yangına neden oldu.

Yangın, Kaledere Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir apartmanın üçüncü katından dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binaya girerek yangının çıkış noktasını aradı.

Binanın üçüncü katına çıkan ekipler dumanların havalandırma boşluğundan çıktığını tespit etmesi üzerine yangına müdahale etti. Yangın sonrası apartmanda herhangi bir kaza yaşanmazken, yangının atılan sigara izmaritlerinden çıktığı belirlendi.

Diğer yandan yangının çıkması sonrası mahalleye siren sesleriyle gelen itfaiye ekiplerini dışarıda gören bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Çocukların evde olduğunu söyleyen bina sakinlerini polis ve itfaiye ekipleri sakinleştirirken, çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen aileler rahat bir nefes aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)