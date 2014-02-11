Havai fişek ödüllü kameramanın hayatına mal oldu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, otobüs biletlerinde fiyat artışını protesto etmek amacıyla perşembe günü düzenlenen gösteriler sırasında başında yaralanan kameramanın hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüme neden olan fişeğin, göstericiler tarafından atıldığı kaydedildi.

Protestonun şiddete dönüştüğü gösteriler sırasında bir fişeğin hedefi olan Bandeirantes televizyonu kameramanı Santiago Ilidio Andrade'nin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Olay anındaki çekimlerde kafatasına ağır darbe aldığı görülen Andrade'nin komaya girmeden önce birkaç ameliyat geçirdiği ifade edildi.

Bandeirantes kanalında çalıştığı on yıl içinde iki ödüle değer görülen Andrade'nin yerel televizyonlara konuşan eşi Arlita, acısını, "Bir aileyi mahvettiler" diyerek dile getirmeye çalışarak sorumluların "sevgiden yoksun" olduğunu söyledi.

Uzmanların video görüntüleri üzerindeki incelemeleri, fişeğin göstericiler tarafından atıldığını ortaya koyarken, güvenlik güçleri de bu tür fişekler kullanmadıklarını belirterek uzmanları doğruladı.

Olayın görüntülerinin yayılmasının ardından karakola giderek, fişeği yerde bulduğunu ve onu bir başka protestocuya verdiğini söyleyen 22 yaşında Fabio Raposo'nun gözaltına alındığı belirtildi.

Brezilya'da halkı yolsuzluk, polis şiddeti, kamu hizmetlerinin yetersizliği, Dünya Kupası'na fazla bütçe ayrılması gibi nedenlerle sokağa döken hükümet karşıtı tutum, haziran ayından bu yana devam ediyor.

Andrade'in vurulduğu gün sorunsuz başlayan gösterilerin, polisin de müdahalesiyle kısa süre içinde şiddete dönüştüğü belirtiliyor.