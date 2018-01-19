(Havadan Görüntü) Öğrencilere edebiyatı sevdirecek proje

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN\'nın Bozdoğan ilçesindeki Bozdoğan Anadolu Lisesi\'nde \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\' projesi hayata geçirildi. Proje ile öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinde iş birliği duygusuyla hareket etmeleri, edebiyat sevgilerinin gelişmesi ve okuma yazma hevesi kazanmaları amaçlanıyor.



Bozdoğan Anadolu Lisesi\'nde görevli öğretmenler Sibel Metin, Fatma Eryılmaz, Feyzullah Bingöl, Ayşen Nişancıoğlu, Güleser Gökbel ve Çağrı Açıkkol tarafından 3 aylık bir çalışma sonucunda \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\' projesi hazırlandı. Okulda resim öğretmeni bulunmamasına rağmen projede kullanılan resim ve tablolar, projede görev alan öğretmenler tarafından yapıldı. Proje ile öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinde iş birliği duygusuyla hareket etmeleri, edebiyat sevgilerinin gelişmesi ve okuma yazma hevesi kazanmaları amaçlanıyor. Proje, okulda düzenlenen törenle hayata geçirildi. Lisenin edebiyat öğretmeni Sibel Turga, projeyle ilgili yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



\"Bizler bu yola çıkarken edebiyatın sözleri saçarak değil, seçerek var ettiğini; bir laf kalabalığı değil, bir söz ustalığı olduğunu; insana var oluş sebebini ve hayattaki yerini bir kalem dokunuşuyla hatırlattığını göstermek istedik. Okyanus misali edebiyat dünyasından bir tas su almışçasına seçtiğimiz örneklerin birer damla olduğunun farkındayız. Biliyoruz ki bu damlalar okul koridorlarında dolaşan genç zihinlere bir denizin yolunu açacaktır. Bu sokağın taşlarında kimlerin mi payı var? \'Edebiyat sokağı yapmak istiyoruz\' dediğimizde teklifimizi kabul edip, destekleyen okul idaresinin, \'Ama paramız yok\' dediğimizde kermes düzenleyen velilerimiz ve okul aile birliğinin, branşı edebiyat olmadığı halde mesai kavramı gözetmeden hafta sonu demeden canla başla bir işçi emeğiyle çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ve okul personelinin, teneffüs ve öğle aralarını feda edip, boya badana dahil her türlü işte bize destek olan sevgili öğrencilerimizin el emeği göz nuru var. Kendini \'Tutunamayanlar\' sınıfında gören Oğuz Atay\'ın aslında edebiyata çok güçlü tutunduğunu, \'Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında\' diyen Tanpınar\'ın ise bütün zamanları kapsayan bir fikir adamı olduğunu vurgulamak maksadıyla sokağımıza bu büyük romancılardan birinin adını verdik. İstedik ki öğrencilerimiz Neşet Ertaş\'ın bozkırlarında gezmeden, Aşık Veysel\'in gördüğünü görmeden, Mevlana\'nın pınarından içmeden, Yunus ile derinleşmeden, bir gazelin zarafetini hissetmeden, Yahya Kemal\'in İstanbul\'unu sevmeden, Ahmet Haşim\'in Merdiven\'inden çıkmadan, Necip Fazıl\'ın Sakarya\'sında coşmadan, okumayı yazmayı sevmeden bu sıralardan geçip gitmesinler. Sokak insan kadar, hayat kadar canlıdır. Sokağımızın kalbi öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve bu okulda nefes alan herkesin yazılarıyla atmaya devam edecektir. Bu yolla umuyoruz ki bir kelimeyle dahi o sokakta yerini alan bir öğrenci kendini okula daha ait hissedecek. Banklara oturup okuduğu satırlarla bir kitabın rehberliğinde hayatla mücadele edebildiğini fark edecek. Belki o ana kadar kendinde olduğunu fark etmediği güzel duyguları, yetenekleri ve becerileri keşfedecek.\"



Kaymakam Murat Akyüz de \"İnanın ki şu anda hem çok duygulu hem de ilçemiz adına okulumuz adına çok sevinçliyim. Okulumuzda bu anlamlı projeyi hazırlayarak hayata geçirmelerini sağlayan 6 öğretmenimiz başta olmak üzere tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde hazırlanan bu anlamlı projemizin de ilimiz ve ülkemiz genelindeki okullarımıza örnek olacağına inanıyorum\" dedi.



Bozdoğan Anadolu Lisesi \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\'nın açılışı Kaymakam Murat Akyüz ve okul yöneticileri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.



