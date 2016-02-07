Havada kalan sorular: Aynı uçaktaki pilotlar neden farklı zamanda farklı yemeği yer?

26 yıldır uçuş yapan Kaptan Pilot Menderes Çakıcı, uçaklar ve uçuş ekibiyle ilgili merak edilen sorulara, hazırladığı kitapta cevap verdi. Her seyahatinde yolcuların gerginliklerini birebir hissettiğini söyleyen Çakıcı, ‘Havada Kalan Sorular' ismini verdiği kitabında uçakların yanı sıra uçuş ekibi ve diğer görevlilerle ilgili 169 soruya cevap veriyor. Menderes Çakıcı kitabında "Havacılıkta her zaman en kötü senaryoya karşı hazırlık yapılır. Bu nedenle aynı uçuşta görevli pilotlar, besin zehirlenmesi ihtimaline karşı farklı zamanlarda, farklı yemek yer" bilgisine de yer verdi.

“Günümüzde yolcu uçakları yaygınlaşsa da içimizde hâlâ uçağa karşı korku duyan ve cevaplanması gereken fakat tam açıklanmamış çok fazla sorunun olduğunu düşünüyorum.” diyen Kaptan Pilot Menderes Çakıcı'nın, Zaman'dan Mustafa Gün'e kitabına ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

Kaptan pilotun havada yolcuları evlendirme yetkisi var mıdır?

Ulusal ve uluslararası hukukta kaptan pilota bu yetki verilmemiştir. Ülkemizde 1983'te yürürlüğe giren 2920 sayılı Havacılık Kanunu'nda kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. Burada kaptana verilen böyle bir yetki yoktur.

Pilotlar neden aynı yemeği yemez?

Havacılıkta her zaman en kötü senaryoya karşı hazırlık yapılır. Bu nedenle aynı uçuşta görevli pilotlar, besin zehirlenmesi ihtimaline karşı farklı zamanlarda, farklı yemek yer.

Kadın pilot etek giyebilir mi?

Genelde kadın pilotlar pantolon giyer. Bazı havayolu şirketleri kadınlara etek giyebilme seçeneğini de sunmuştur. Ancak kadın pilotlar, koltuklarda kullanılan beşli emniyet kemeri bağlama sistemi ve bazı uçak tiplerinde pilotun tam önündeki uçağı yönetmesini sağlayan lövye sistemi nedeniyle pantolon giymeyi tercih ediyor.

Uçak geri geri gider mi?

Jet motorlu yolcu uçaklarının geriye gitmeleri ‘güvenlik gerekçesiyle' yasaklanmıştır. Bu yüzden uçaklar park yerlerinden ‘push back' araçlarının itmesiyle geriye doğru gider.

Uçakta otomobillerdeki gibi pedal sistemi var mıdır?

Uçaklarda da otomobillere benzer ancak farklı görevleri yapan ayak pedal sistemi vardır. Her iki pilotun önündeki iki ayak pedal sistemi de aynı görevi yapar. Pedallerin üst kısmı uçağın yerde fren yapmasına, alt kısmı da uçağın yerde ve havada dönüş yapmasına veya dengede kalmasına yardım eden kumanda yüzeylerinin hareket etmesini sağlar.

Tuvalet sisteminde kullanılan sulara ne oluyor?

Yolcu uçaklarında temiz ve atık su tankları bulunuyor. Uçak indikten sonra atık su tankında biriken pis su, özel sistemle çekilerek alınıyor. Sadece el yıkama lavabosu ve uçak mutfak bölümünde kullanılan çok az kirlenmiş sular, özel ısıtma sisteminden geçirilerek uçaktan atılıyor. Bu sular da havada hemen buharlaştığından yere düşmüyor.

Uçaklarda korna var mıdır?

Uçaklarda (hareket halindeyken), deniz ve kara taşıtlarında olduğu gibi sesli uyarı (korna) bulunmaz. Ancak motorların çalışmadığı durumda, yerdeki görevlileri uyarmak için uçağın burun kısmındaki ön tekerlek yuvasında küçük bir korna sistemi vardır.