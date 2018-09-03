Havacılık sektörüne üniversite desteği

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi ve Silan Havacılık, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacının karşılanması amacıyla güçlerini birleştirdi. Silan Havacılık desteğiyle üniversite bünyesinde nitelikli pilot, kabin memuru, havacılık işletmecisi, bakım personeli, iç denetçi, kalite ve belgelendirme uzmanı yetiştirilecek.

Faaliyetlerine 1991 yılında başlayan ve uluslararası sertifikasyon, akreditasyon ve belgelendirme kuruluşu konumundaki S&Q Mart’ın girişimi olan Silan Havacılık ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda bir araya gelen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun ve Genel Sekreter Yardımcısı Savaş Yıldız ile Silan Havacılık’tan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Silan ve Uyumluluk İzleme-Emniyet Yönetim Sistemi Müdürü Mehmet Uçkaç üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti.

\"ÖNCELİK SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI OLACAK\"

Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacının karşılanması amacıyla güçlerini birleştirme kararı alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Silan Havacılık; birlikte nitelikli pilot, kabin memuru, havacılık işletmecisi, bakım personeli, iç denetçi, kalite ve belgelendirme uzmanı yetiştirmeyi amaçlıyor. Özellikle pilot eksikliğinin yoğun olduğu Türkiye\'de hava yolu taşımacılığında hem üniversitenin mezun durumundaki öğrencileri için bir alternatif; hem de bulunulan uluslararası coğrafyadaki pilot adayları için bir cazibe merkezi olunması öngörülüyor.

\"MİLLİ PLATFORM VE KONSEPTLER GELİŞTİRİLECEK\"

Yapılacak işbirliği sayesinde milli platform ve konseptlerin geliştirilmesi amacıyla üniversitenin mühendislik bölümleri ve havacılık programları ile S&Q Mart’ın uzman personeli, akredite laboratuar ve teknik envanterinin kullanılması suretiyle ulusal ve uluslararası proje girişimleri gerçekleştirilecek. Böylelikle özellikle ulaştırma, havacılık ve lojistik alanında üniversite-sanayi işbirliğinin örnek uygulamalarından birisi olarak öğrencilere azami düzeyde fayda sağlanılması planlanıyor.

\"HAVACILIKTA ÖZGÜN KALİFİKASYON MODELLERİ\"

Havacılık alanında kariyer hedefleyen adayların özellikle sektörün ihtiyaç duyacağı alanlarda dizayn edileceği iş birliğinde; eğitim programlarını bitirenlerin işe giriş ve oryantasyon süreçleri kısalarak işe adaptasyonları daha yüksek düzeyde olacak. Ayrıca belgelendirilmiş yetkinliklere sahip adayların, havacılık kuruluşlarındaki tercih ve istihdam edilebilirliği rakiplerine kıyasla çok daha üst seviyelerde olacak.

\"ULAŞIM HAYATIN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARINDAN\"

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, ulaşımın hayatın vazgeçilemeyecek ihtiyaçları arasında yer aldığını belirterek, \"Hava ulaşımı ise içlerinden en güvenli ve hızlı olan şekli. İnsanoğlu var olduğu sürece hava ulaştırması önceliğini hiçbir zaman yitirmeyecek. Özellikle İstanbul 3. Havalimanı\'nın faaliyete geçmesiyle birlikte bu alandaki diplomalı kalifiye personel ihtiyacı daha net şekilde kendini gösterecek. Bu öngörüden yola çıkarak Silan Havacılık ile güçlerimizi birleştirip yetkin personel ihtiyacını ülkemizin milli kaynaklarından elde edeceğiz” dedi.

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