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Eğitim

Havacılık sektörüne dair her şey Maltepe Üniversitesi'nde ele alınacak  

İSTANBUL, (DHA)- HAVACILIK sektörünün ileri teknoloji alanındaki uygulama ve sorunları ile sektördeki fırsatların konu alınacağı "Havacılık Sempozyumu" 9 Mayıs'ta Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşecek

27 Nisan 2018 18:52

İSTANBUL, (DHA)- HAVACILIK sektörünün ileri teknoloji alanındaki uygulama ve sorunları ile sektördeki fırsatların konu alınacağı \"Havacılık Sempozyumu\" 9 Mayıs\'ta Maltepe Üniversitesi\'nde gerçekleşecek.

Yapay zekanın havacılık sektöründeki yerinin de masaya yatırılacağı sempozyumda, \"Havacılık Sektöründe Yapay Zekâ ve İnsan Faktörü\" ve \"Savunma Sanayisinde İleri Teknoloji\" başlıklı iki oturum düzenlenecek. Oturumlarda; sektörde bu iki konu başlığı ile bağlantılı çalışmalarda bulunan temsilcilerin; Yapay Zekânın Havacılık Güvenliğine Etkileri, Emniyetli Uçuş, İnsan Hatası Faktörünü Ortadan Kaldırmak ve Güvenlik Politikaları, Savunma Sanayisinde İleri Teknoloji gibi konu başlıklarında paylaşımları yer alacak. Sektöre ve akademiye katkı sunma amacıyla planlanan sempozyum, herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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