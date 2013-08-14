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Yaşam

Havaalanlarında uçuş işlemleri için '60 dakika' uygulaması

Havalimanlarında yolcuların uzun süre beklemelerine son verecek uygulama ile uçuş öncesi işlemler en geç 60 dakika içinde tamamlanacak. Yeni standartlar ile yer hizmetlerinde de iyileşme sağlanacak

14 Ağustos 2013 18:59

Yolcunun havaalanında ilk işlem noktasında kendini tanıtması anından itibaren ilave işlem gerektirmeyen check-in, güvenlik ve pasaport kontrolü, fazla bagaj işlemleri gibi konularda zorunlu gidiş işlemleri, en geç 60 dakikada tamamlanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) hazırlanan Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 2 gün önceki sayısında yayımlandı.

Yeni Şafak gazetesinin yayımladığı habere göre, havaalanı veya terminal işletmecisi, yolcuların bagajlarını taşımada kullanacakları yeterli sayıdaki el arabasının çalışmaya hazır, bakımlı bir şekilde ve gereken yerlerde her zaman bulunmasını sağlayacak. Hava taşıyıcısı, transit ve transfer yolcuların gümrük, pasaport ve güvenlik kontrolüne tabi olmaları için gerekli önlemleri alacak. Gerekli altyapı oluşturulacak Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların havaalanlarına giriş ve çıkışlarında ICAO tarafından belirlenen standartlarda kolaylıkların sağlanması için havaalanı ve terminal işletmecileriyle hava taşıyıcısı ve yer hizmeti kuruluşları tarafından ulusal mevzuat kapsamında alt yapı oluşturularak gerekli önlemler alınacak.


Yer hizmetlerine düzenleme


Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların gidişte havaalanına varış noktasından gelişte havaalanından ayrılışına kadar olan süreç için ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesinin sağlanması, bu kapsamdaki yolcuların alınması hizmetlerinde ve araç parkı tahsisinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

 

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