Hava soğuk sinema sıcak; işte haftanın yeni filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girecek. Scott Derrickson'ın yönettiği ve başrolünde Benedict Cumberbatch'in oynadığı 'Doktor Strange' izleyici ile buluşacak.

1- Doktor Strange

Scott Derrickson'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ile Benedict Wong'un oynadığı "Doktor Strange" izleyici ile buluşacak.

Macera ve aksiyon türündeki 3 boyutlu film, korkunç bir trafik kazasından sonra gizli bir sihir dünyasını ve alternatif boyutları keşfeden dünyaca önlü beyin ve sinir cerrahı Dr. Stephen Strange'in hikayesini anlatıyor.

2- O Kadın

Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny ile Charles Berling'in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda ünlü "Temel İçgüdü" filminin yönetmeni Paul Verhoeven bulunuyor.

Gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Michele LeBlanc (Isabelle Huppert) başarılı bir oyun şirketinin başındadır. İşindeki sert ve profesyonel tutumu özel hayatına da yansıtmaktadır. Ancak evinde bulunduğu bir akşam, maskeli bir adam tarafından saldırı ve tecavüze uğrar. Durumu polise haber verdiğinde onların da elinden bir şey gelmediğini görür. Ancak intikamını almaya kararlı olan Michele, saldırganı kendi yöntemleriyle aramaya başlar. Evi ve hayatıyla ilgili bilgisi olan herkesten şüphelenmektedir. Ancak bu tehlikeli oyun her an kontrolden çıkmaya müsaittir."

3- Troller

Walt Dohrn ve Mike Mitchell'ın yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Troller", sevimli yaratıklar Trollerin renkli maceralarını ele alıyor.

Shrek'in yapımcılarının elinden çıkan filmin karakterlerinin Türkçe seslendirmelerini Harun Can, Begüm Günceler, İlay Bal, İlham Erdoğan ile Ali Hekimoğlu yaptı.

4- Dağ 2

Alper Çağlar'ın yönettiği filmde Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Ufuk Bayraktar, Atılgan Gümüş, Emir Benderlioğlu ile Ahu Türkpençe rol aldı.

Devam filmi olmakla birlikte bağımsız bir hikayeyi konu eden "Dağ 2"de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin öyküsü anlatılıyor.

Askerliğin doğası ve savaşın merhametsizliğini de irdeleyen film, iki yakın arkadaşın altı sene süresince bordo bereli olmak için verdiği mücadele ve dahil oldukları timin diğer mensuplarının öykülerini beyaz perdeye taşıyor.

5- Albüm

Murat Kılıç ve Şebnem Bozoklu'nun başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Mehmet Can Mertoğlu yaptı.

Muttalip Müjdeci, Müfit Kayacan, Rıza Akın ve Zuhal Gencer Erkaya gibi isimlerin de rol aldığı film, evlat edindikleri bebeğin biyolojik olarak kendi çocukları olduğu imajını sağlamak için düzmece bir fotoğraf albümü hazırlayan bir çifti odağına alıyor.

6- Geniş Aile 2: Her Türlü

Ömer Uğur'un yönettiği ve Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi isimlerin başrolünde yer aldığı devam filmi, ekibin yeni maceraları etrafında dönüyor.