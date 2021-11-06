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Yaşam

Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

06 Kasım 2021 21:46

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve salı gününden itibaren biraz azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi.

Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

MeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğühava sıcaklıkları
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