Hava sıcaklıkları artacak

T24 - Meteorolojik son tahminlere göre sıcaklıklar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye, kuzeydoğu kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri görülecek.



Sıcaklıklar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacak, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek.





Bölgelerde hava



MARMARA: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde sis görülecek.



EGE: Parçalı ve az bulutlu geçecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu geçecek.



İÇ ANADOLU: Genellikle parçalı, kuzeydoğusu çok bulutlu, Sivas çevreleri sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif yağmurlu geçecek.



BATI KARADENİZ: Genellikle parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu geçecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş) ile Van ve Hakkari çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.





