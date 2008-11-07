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Yaşam

Hava sıcaklığı düşecek, kazakları çıkarın!

Yarından itibaren Marmara ve Karadeniz’de kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklık düşücek ve yağış gelecek.

07 Kasım 2008 02:00

Yarından itibaren Marmara ve Karadeniz’de poyraz kuvvetlenecek. Sıcaklık azalacak. Yağmur da geliyor.

Türkiye’de sıcaklık bir kaç gün daha kasım ayı ortalama değerinin üzerinde seyredecek. Yarından itibaren Marmara ve Karadeniz’de poyraz kuvvetlenecek, sıcaklık hafta sonu kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

İstanbul’da hava az bulutlu, yarın poyraz kuvvetlenecek. Sıcaklık düşmeye, hava bulutlanmaya başlayacak.  Ankara ve İzmir’de sabahları oluşan pus öğle saatlerinde dağılıyor, hava güneşli. 

* Marmara’da rüzgar hafif ama kuzeyden serin esmeye başladı. Sakarya ve Bilecik çevresinde sabah erken saatlerde pus oluşuyor. Yarından itibaren ve hafta sonu rüzgar kuvvetlenecek, sıcaklık bazı kentlerde 5 derece azalacak. Bugün Edirne 20, Kocaeli 22, Balıkesir 23 derece. 

* İç Anadolu’da hava genellikle açık, havanın açık olması gece hızlı soğumaya neden oluyor. Bu gece de sıcaklık Kayseri’de -2 dereceye inecek. Gündüz ise Eskişehir 20, Sivas 14, Niğde 17 derece. 

* Ege Bölgesi güneşli. rüzgar hafif ancak kuzeyden serin esiyor. İki gün daha Kütahya ve iç kesimlerde pus oluşmaya devam edecek. Hafta sonu sıcaklık 2 ila 4 derece düşerken, pazar günü rüzgar kuvvetlenecek. Bugün Muğla 24, Kütahya 20 derece.

* Akdeniz Bölgesi’nde 25 dereceyi geçen yüksek sıcaklık hafta sonu bir kaç derece düşecek, gökyüzü güneşli. Bugün Antalya 27 derece...

* Güneydoğu’da sıcaklık bu iki gün artarken, gece sıcaklığı Diyarbakır’da 4 dereceye kadar iniyor. Diyarbakır 22 derece.

* Doğu Anadolu’da önümüzdeki günler boyunca hava açık, geceler ayazdan dolayı soğuk geçiyor. Erzurum’da gece sıcaklığı -6 derece. Yarın Kars çevresinde beklenen yağış yükseklerde kar şeklinde görülebilir. Bugün Erzurum 11, Malatya 19 derece.

* Karadeniz Bölgesi’nde Bolu ve Zonguldak çevresi güneşli, Trabzon ve Rize çevresi bulutlu ve hafif yağmurlu. Yarın azalacak sıcaklık, bölge genelinde havayı kapatacak ve Samsun-Rize arasına sağanak yağmur getirecek. Bugün Trabzon 17, Samsun 20, Bolu 19 derece.

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