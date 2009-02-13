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Yaşam

Hava sıcaklığı 7 derece düşecek

Balkanlardan gelecek soğuk havayla birlikte kar yağışı da başlayacak. Gelecek hafta hava sıcaklığı 6-7 derece düşecek.

13 Şubat 2009 02:00

Balkanlardan gelecek soğuk hava beraberinde kar yağışı da getirecek. Önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 6-7 derece düşecek ve birçok yerde kar yağışı bekleniyor.

Şubat ayının ilk haftasında bahar havası yaşayan Türkiye, bu hafta ılık havayla birlikte bol yağış aldı. Yarından itibaren kış yeniden yüzünü gösterecek. Soğuk hava yarın Marmara ve Ege’de etkisini gösterecek. Trakya’da kar yağışı görülecek. İstanbul’da yarın da devam edecek yağmur, pazartesi ve salı günü karla karışık yağmura dönüşecek. Sıcaklık da pazardan itibaren bir hafta boyunca 5 dereceyi fazla geçemeyecek.

Lodos fırtınasına dikkat!

Yarının günlük yaşamı etkileyecek en önemli meteorolojik olayı, iç bölgelerde esecek şiddetli lodos fırtınası olacak. Konya ve Ankara’dan başlayarak, Kayseri, Çorum ve Samsun’a kadar İç Anadolu ve Orta Karadeniz boyunca fırtına var. Fırtına soba zehirlenmelerinin yanında, çatıları uçurup ağaçları devirebilir, dikkatli olunmalı. Lodos Güney Ege ve Antalya’da da kuvvetli esecek.

Muğla'da kar yağışı bekleniyor

Pazar gününden itibaren soğuk hava iç kesimlere kadar ilerleyecek, İç Ege, İç Anadolu, Ankara, Bolu ve Doğu’ya kadar karla karışık yağmur görülecek. Muğla’da da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar Marmara, Ege ve iç kesimlerde 5 derecenin altına inecek. Başta Antalya olmak üzere güneyde pazar günü sıcaklıklar 10 dereceye gerileyecek ve yağmurlar sürecek.

Pazartesi günü de iç kesimlerdeki birçok kentte yağışlar kar şeklinde sürecek. Önümüzdeki haftanın geneli çok soğuk geçecek.

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