Hava Kuvvetleri Komutanı anlattı: Darbecilerin Erdoğan'ın uçağını bulması nasıl engellendi?

Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdiği raporda 15 Temmuz gecesi darbecileri nasıl etkisiz hale getirdiklerini anlattı. Ankara Hava Harekat Merkezi'nin kontrolünün tamamını 04:00'te ele geçirdiklerini aktaran Abidin Ünal, "Darbecilerin tamamen etkisiz hale getirilmesine yönelik gün boyunca toplam 104 sorti uçuş gerçekleştirildi. Darbecilerin gece boyunca uçurdukları uçak sayısının 31 olduğu tespit edildi" dedi. Eskişehir'deki Hava Harekât Merkezi'nin kontrolündeki Akıncı Üssü'nün Savaş Harekât Merkezi'nden devamlı olarak sesli yayın yapıldığını söyleyen Abidin Ünal, "Dalaman Meydanı'nda suikastçı helikopterlere hizmet verilmemesi, tanımlanmış hava resminin teröristlerce kullanılması engellendi. Böylece Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağının teröristlerce izlenmesi olanaksızlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki yazısı şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Milli Savunma Bakanlığı'na verdiği raporda “O gece öncelikle Ankara'da bulunan teröristlerin elindeki Hava Harekât Merkezi'nin işlevsiz hale getirilmesi, ikincisi Ana Jet Üs ve diğer meydanlardan uçak kalkışlarının önlenmesi, üçüncüsü tüm yetkilerin Eskişehir'deki Hava Harekât Merkezi'ne devredilmesiydi” diyor.

Ele geçirilmiş olan Ankara'daki Hava Harekât Merkezi'nin işlevinin sonlandırılmasına saat 23:00 sularında başlandı. Tamamının etkisiz hale getirilmesi saat 04:00'ü buldu. Bu süreçte komutada çift başlılık devam ediyordu. Orgeneral Ünal raporunda o geceyi şöyle anlattı:

Emrimle radarlar vasıtasıyla havadaki tüm uçakların duyabileceği şekilde -darbecilerin yaptıklarının kanunsuz olduğu ve hemen inişe gelmeleri yönünde- telsiz yayınları yapıldı.

23:30 civarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı önderliğinde toplantı devam ederken silahlı askeri bir grup belirdi ve güvenliğimiz için burada olduklarını ifade ettiler. Kendilerine Hava Kuvvetleri Komutanı'nın böyle bir emri olmadığı, derhal uzaklaşmaları gerektiğini emrettim. Ancak itaat etmediler 30-40 dakika daha tehdit olmaya devam ettiler.

Bu arada birliklerle telefon irtibatına devam edildi. Sayın Başbakan'a telefonla ulaşmayı defalarca denedim ama başarılı olunamadı. Gece yarısından sonra gelen takviye kuvvetle ben dahil tüm mevcut generaller derdest edildi. Beni Ankara Akıncı'ya uçakla sabah 02:00 civarında getirdiler ve gün boyu orada kapalı, silahlı muhafızlı ve kilitli bir ortamda tutuldum.

Yaklaşık saat 04:00 itibarı ile Ankara'daki Hava Harekât Merkezi'nin tamamı devre dışı bırakıldı, Eskişehir'deki Harekât Merkezi asli personeli ile desteklendi. Gerçek manada kontrolü ele alması, Sayın Başbakan'dan saat 04:40'ta ‘Dost ve Kaçırılmış Uçakların Düşürülme Yetkisi'nin Eskişehir Hava Harekât Merkezi'ne intikal halindeki personel tarafından alındı.

Meydanlarda hava savunma nöbeti tutan uçakların doğru ellerde olduğunun teyit edilmesi neticesinde, öncelikle 4 meydandan (Erzurum 04:53, Diyarbakır 05:02, Dalaman 05:43, Balıkesir 06:49) hava savunma yüklü uçaklar kaldırıldı.

Saldırıları gerçekleştiren havadaki kontrolsüz uçakların üzerine sevk edilerek faaliyetleri engellendi. Anılan uçuşlar angajmandan kaçınarak, tanker uçağı yakıt boşaltarak inişe gitti. Darbecilerin kontrolünde kalkan en son uçak 08:00'da indi ve bu saatten itibaren Akıncı üzerinde hava taarruzu ile baskıya devam edilerek helikopter dâhil tüm uçuşlar engellendi.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın talimatları doğrultusunda Eskişehir'de konuşlu F-4 2020 uçaklarıyla saat 11:15 itibarıyla Akıncı Meydanı'nın pist ve taksi yolları bombalanarak darbecilerin direnme azim ve iradeleri kırıldı.

Helikopter gibi kalkış için piste bağımlı olmayan hava araçlarına yönelik havadan taarruzlar icra edildi. İleride olabilecek girişimlere yönelik olarak üzerinde silah yüklü 48xF-16 uçağı ile devriye görevlerine gün boyu devam edildi. Ayrıca muhtemel kalkışların kesin olarak önlenmesi maksadıyla pist ve taksi yollarında 9 ayrı noktaya 18xF-4 uçağıyla 16 adet bomba atıldı.

Darbecilerin tamamen etkisiz hale getirilmesine yönelik gün boyunca toplam 104 sorti uçuş gerçekleştirildi. Darbecilerin gece boyunca uçurdukları uçak sayısının 31 olduğu tespit edildi. Bu faaliyetler devam ederken darbecilerin giriştikleri menfur eylemi sonlandırma yönünde Eskişehir'deki Hava Harekât Merkezi'nin kontrolündeki Akıncı Üssü'nün Savaş Harekât Merkezi'nden devamlı olarak sesli yayın yapıldı.

Bu faaliyetlerden önce gece boyunca Diyarbakır'dan Özel Kuvvetler'in uçak talebi karşılanmadı. Ankara'ya önemli ölçüde kuvvet getirilmesi önlendi. Denizli Çardak Meydanı kapatılarak 7 adet büyük nakliye uçağı ile bir tugayın taşınmasının önüne geçildi. Söz konusu 7 uçak emir komuta altına alınarak Malatya'ya indirildi. Dalaman Meydanı'nda suikastçı helikopterlere hizmet verilmemesi, tanımlanmış hava resminin teröristlerce kullanılması engellendi. Böylece Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağının teröristlerce izlenmesi olanaksızlaştırıldı. Sayın İçişleri Bakanı Efkan Ala havada iken kendisine yönelik kaldırılan uçakların görevden vazgeçirilerek indirilmesi gibi önemli gelişmelerde, birliklere gece yayınlanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı direktifi etkili oldu.

Sonuç olarak; 16 Temmuz 2016 saat 04:00 itibarıyla darbeciler tarafından uçuşların Ankara'daki Hava Harekât Merkezi vasıtasıyla sevk ve idare edilmesine son verildi. Eskişehir'deki Hava Harekât Merkezi'nin kontrolünde gerçekleştirilen karşı hava harekâtı sonucunda darbe bastırıldı.”

Birinci ağızdan işte o gecenin özeti buydu.