T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hava korsanı hastaneye, sedyeye kelepçenerek götürüldü

İstanbul'da bu gece yaşyanan dört saatlik korsan krizi sonrasında etkisiz hale getirilen Ukraynalı hava korsanın görüntüleri yayınlandı

08 Şubat 2014 02:30

Hava korsanı elleri arkadan kelepçelenmiş olarak yüzüstü bir şekilde sedyede hastaneye getirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 45 yaşlarındaki hava korsanı ambulansla, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ambulans içinde sedyede ters kelepçeli olan hava korsanının başındaki bandaj dikkat çekti.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu havalimanında yaptığı açıklamada, "Kendiliğinden teslim olmayınca, ikna etmemiz gerekiyordu. Ama silah kullanmadan etkisiz hale getirildi. Boğuşma sırasında çok ağır olmayan, nisbi bir yarası var. Silah kullanmaya gerek kalmadı." demişti.

ETİKETLER

soçiolimpiyatkışçerkesrusaçılışuçakkaçırmakorsanpegasusvaliaçıklama

İlgili Haberler

Soçi'ye kaçırılmak istenen uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi

Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak güvenli bir bölgeye çekildi, hava korsanı, uçağın tahliye edilmesinin ardından yakalandı

Vali Mutlu: Hava korsanı etkisiz hale getirildi, operasyon tamamlandı

Vali Hüseyin Mutlu, hava korsanının silah kullanılmadan etkisiz hale getirildiğini, yalnızca boğuşmadan kaynaklı nıspi yarası bulunduğunu açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24