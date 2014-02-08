Hava korsanı hastaneye, sedyeye kelepçenerek götürüldü

Hava korsanı elleri arkadan kelepçelenmiş olarak yüzüstü bir şekilde sedyede hastaneye getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 45 yaşlarındaki hava korsanı ambulansla, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ambulans içinde sedyede ters kelepçeli olan hava korsanının başındaki bandaj dikkat çekti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu havalimanında yaptığı açıklamada, "Kendiliğinden teslim olmayınca, ikna etmemiz gerekiyordu. Ama silah kullanmadan etkisiz hale getirildi. Boğuşma sırasında çok ağır olmayan, nisbi bir yarası var. Silah kullanmaya gerek kalmadı." demişti.