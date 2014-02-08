Vali Mutlu: Hava korsanı etkisiz hale getirildi, operasyon tamamlandı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutklu, Kharkov-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağı kaçırmaya çalışan hava korsanının yakalandığını, tüm yolcuların tahliye edildiğini söyledi.

Kharkov-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçakta bir yolcu, bomba tehdidinde bulunarak uçağı Kış Olimpiyat Oyunları'nın başladığı Soçi'ye kaçırma girişiminde bulundu. Kabin ekibinin hava korsanını ikna etmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak güvenli bir bölgeye çekilerek yolcular tahliye edidi. Hava korsanı, uçağa giren özel timler tarafından yakalandı.

Sabiha Gökçek Havalimanı'na gelen Vali Mutlu, gazetecilere, oaly operasyon hakkında bilgi verdi.

Vali Mutlu şunları söyledi:

Pilot ve mürettabat başarıyla ikna etti

“Saat 18.00 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı’mıza Pegasus Hava Yolumuza e ait Ukrayna- Sabiha Gökçen seferini yapan uçak bir hava korsanı tarafın kaçırılmak suretiyle indirildi. Hava korsanının uçağın Soçi’ye indirilmesi talebine pilot ve mürettebat gayet başarılı bir uygulamayla Soçi yerine İstanbul’a indirilmesini sağladı.

Uzman müzakerecimiz hava korsanıyla görüştü

O andan itibaren havalimanimızda ilgili birimlerimiz süratli bir kriz merkezi oluşturmak suretiyle takip etmeye başladık. İstihbari bilgi akışını sağlayıp korsanın yalnız olup olmadığını, başka kişilerle bağlantısını, bagajlarının detaylarıyla ilgili tüm bilgileri araştırdık. Şahısla ilgili bütün bilgileri, davranışlarıyla ilgili bilgileri toplayıp ne yapacağımızı kararlaştırdık ve hava korsanı ile müzakereye başladık. Uzman müzakerecimiz kendisiyle görüşmelere başladı. Bu arada hava trafiği bir süre geçişi olarak kapatıldı.

Yolcular tahliye olurken özel tim uçağa sızdı

Müzakereler sonunda önce çocuk, yaşlı ve kadınların alınmasını sağladık. Müzakere sırasında İstanbul’daki kendi ülkesinin yetkilileriyle görüşmek istedi, bunu sağladık. Boşaltma çalışmaları sırasında diğer yolcuların da indirilmesini sağladık. Bu sırada özel harekat birimleri uçağın çeşitli yerlerinden içeri sızıp gerekli tertibatları aldılar.

Yolcuların çıkışının bitirilmesinden sonra silah kullanmadan etkili ve süratli bir müdaheleyle korsanı etkisiz hale getirdiler. Zor kullanmak zorunda kaldık. Hava korsanının boğuşmadan kaynaklı nıspi bir yarası var.

Bütün mürettebat ve yolcularımız hiçbir sağlık problemi yaşamadan kurtarılmıştır."