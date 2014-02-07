Soçi'ye kaçırılmak istenen uçaktaki tüm yolcular tahliye edildi

Kharkov-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçakta bir yolcu, bomba tehdidinde bulunarak uçağı Kış Olimpiyat Oyunları'nın başladığı Soçi'ye kaçırma girişiminde bulundu. Kabin ekibinin hava korsanını ikna etmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak güvenli bir bölgeye çekilerek yolcular tahliye edidi. Hava korsanı, uçağa giren özel timler tarafından yakalandı.





Ukrayna'da Kharkov'dan kalkan PGT751 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçakta 2F koltuğunda oturan bir Ukraynalı yolcu uçağı Soçi'ye kaçırmak istedi.

Alkollü olduğu tahmin edilen yolcu, kabin memurları ve pilotlar tarafından sakinleştirildi.

Uçağın Soçi'ye götürmek isteyen hava korsanına, olumlu yanıt verildi ancak uçak Soçi yerine İstanbul'a indirildi.

Uçak İstanbul'a yaklaşırken, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 191. Filo'ya ait F-16 uçakları eşlik etti.

Saat 18.02'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak, de-icing yapılan güvenli bölgeye çekildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Pegasus Havayollarına ait Kharkiv- Sabiha Gökçen Uçağı havada iken yapılan bomba tehdidi sebebi ile güvenlik altında Sabiha Gökçene inmiştir" denildi.

Havalanında kriz merkezi oluşturulurken, korsanla müzakereler başladı ve ilk etapta yolcuların uçaktan tahliye edilmesi çalışmaları başlatıldı.

Tahliye edilen yolculardan sonra uçak mürettabı ile başbaşa kalan hava korsanına özel harekat timleri operasyon düzenledi. Yaşanan kısa süreli boğuşmada korsan hafif yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Korsan, emniyete götürüldü.

Bomba tehdidi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapanan uçuş trafiği, saat 21.00 itibariyle yeniden açıldı.

Vali Mutlu'dan tweet

Bu arada İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter'dan "Pegasus yolcu uçağını kaçıran hava korsanıyla yapılan müzakereler sonucu kadın, çocuk ve yaşlıların indirilmesine başlıyoruz. Tüm yolcuların uçaktan sorunsuz inişi sağlandı. Hava korsanı yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyon tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Uçuş ekibinin isimleri

Öte yandan Pegasus Hava Yolları uçağında görevli kokpit ve kabin ekibinin isimleri belli oldu. O isimler şöyle: Kaptan Pilot İlyas Karagülle, Yavuz Çuğun, Didar Tunç, Gizem Arslan, Oğuzhan Aktaş ve Seda Karakaş...

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma Bakanlığı ise olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Karkiv (Ukrayna) - Sabiha Gökçen seferini yapan Pegasus Havayollarına ait ve içerisinde 110 yolcu bulunan uçak, yolculardan birinin bomba tehdidinde bulunması nedeniyle tüm tedbirler alınarak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Park pozisyonuna alınan uçakta güvenlik ekipleri incelemelerini sürdürmektedir. Sabiha Gökçen Mülki İdare Amiri Başkanlığı'nda bir ekip de konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır."

Pegasus açıklama yaptı

Pegasus Havayolları, yaşanan olay üzerine bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi TC-CCP tescilli, PC751 sefer sayılı yolcu uçağı, 7 Şubat Cuma günü (bugün) Kharkiv-İstanbul tarifeli uçuşunu gerçekleştirirken, yapılan bomba ihbarı nedeniyle, saat 18.05'te güvenle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmiştir. Emniyet güçleri tarafından çalışmalar sürmektedir."

Ukrayna: Alkollü

Öte yandan Ukrayna güvenlik birimleri, Kharkov-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 110 yolculu uçağı kaçırma girişiminde bulunan 1969 doğumlu Ukrayna vatandaşının fazla miktarda alkol kullanmış olabileceğini bildirdi.

Silah ve bomba yok

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) basına yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşının "Soçi'ye uçacağız" diyerek pilot kabinine girmeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, sakinleştirilmesinin ardından uçak kaçırma girişiminde bulunan Ukrayna vatandaşının yanında yapılan aramalarda herhangi bir silah veya bombanın bulunmadığı kaydedildi.

Bu arada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Politika Dairesi Başkanı Yevgeniy Perebiynis de İnterfax ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Türkiye'deki büyükelçiğinin Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve emniyet birimleriyle sürekli irtibatta olduğunu kaydetti. Perebiynis, Ukrayna'nın İstanbul Konsolosunun olayı yerinde incelemek amacıyla havaalanına gittiğini ifade etti.

Bakanlık Müsteşarı: Kokpite giremedi

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Hasip Soluk Habertük canlı yayınında şu bilgileri verdi:

Ukrayna asıllı bir yolcu bomba olduğunu söyleyerek uçağın Soçi’ye götürülmesini istemiş. Söz konusu şahıs kokpitten içeri giremediği için pilotlar da uçağın içinde karartma yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Pegasus Havayollarına ait Kharkiv- Sabiha Gökçen Uçağı havada iken yapılan bomba tehdidi sebebi ile güvenlik altında Sabiha Gökçene inmiştir" denildi.