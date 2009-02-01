Hava kirliliği, sigara içenleri daha fazla etkiliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meftun Ünsal, hava kirliliğinin insanlara sigara kadar zarar verdiğini, sigara içenlerin, hava kirliliğinden, içmeyenlere göre daha fazla etkilendiğini bildirdi.



Prof. Dr. Ünsal, yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin insan sağlığını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.



Özellikle yerleşim merkezlerinde araçlardan çıkan egzoz dumanlarının yanı sıra düşük kalorili, kükürt oranı yüksek kömürlerin hava kirliliğine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Ünsal, sanayide de baca filtresi ve uygun yakıt kullanımı gibi gerekli önlemlerin alınmamasının hava kirliliğini artırdığını ifade etti.



Dışarıdaki hava kirliliğinin yanı sıra ev içi hava kirliliğinden de söz edilebileceğini bildiren Prof. Dr. Ünsal, özellikle evde kızartma yapılması, ısınmak için kömür kullanılması, sigara içilmesi ve yanmış yemekleri, ev içi hava kirliliğini artıran faktörler olarak sıraladı.



Hava kirliliğinin göğüs hastalıklarını artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Ünsal, şu bilgileri verdi:



"Havaya salınan kükürtdioksit, karbonmonoksit gibi gazlar ve kurşun bileşikleri hava kirliliğine yol açarken, hava kirliliği nedeni ile göğüs hastalıklarında da artış olmaktadır. Hava kirliliği, üst solunum yolu enfeksiyonu, akut bronşit, KOAH gibi hastalıkların oluşumuna yol açarken, hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde bu hastalıklarla ilgili şikâyetler artmakta, astımı da tetiklemektedir. Hava kirliliği nedeniyle hastaneye yatış sayısında artma yaşanmaktadır. Hava kirliliğine yol açan zehirli gazlar ve partiküller, sigaranın insana verdiği gibi zarar verir. Sigaranın içinde kanserojen maddeler var ve hava kirliliği insanlara sigara kadar zarar veriyor. Sigara içen insanlar ise hava kirliliğinden iki kat etkileniyor."



Sağlıklı yaşamak için temiz havaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Prof. Ünsal, hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde çocukların, bebeklerin, astım hastalarının, göğüs hastalıkları olanların ve kalp yetmezliği olanların dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.



(AA)