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Çevre

Hava kirliliği dünyada her yıl 2 milyon kişiyi öldürüyor

Amerikalı uzmanların Environmental Research Letters adlı dergide yayımlanan araştırmasında, hava kirliliğinin en çok akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığı ifade edildi

12 Temmuz 2013 15:47

Hava kirliliğinin endişe verici boyutta olduğunu gösteren North Carolina Üniversitesinde yürütülen bir araştırmaya göre, her yıl 2 milyondan fazla kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

Amerikalı uzmanların Environmental Research Letters adlı İngiliz bilim dergisinde yayımlanan araştırmasında, hava kirliliğinin ulaştığı boyutlara dikkat çekildi.

Deutsche Welle Türkçe'den Hülya Schenk'in haberine göre, dünya genelinde yılda 2 milyon 100 bin kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten uzmanlar, ince toz partiküllerinin en çok akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığını ifade etti.

 

Hava kirliliğine bağlı ölümler en çok Güneydoğu Asya'da

 

Araştırmayı hazırlayan North Carolina Üniversitesi uzmanları, her yıl yaklaşık 470 bin kişinin de yüksek ozon yoğunlaşması nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti.

Araştırmanın, en büyük çevre risklerinden birinin hava kirliliği olduğunu gösterdiğini kaydeden Jason West, ölümlerin özellikle hava kirliliği ve nüfusun yoğun olduğu Asya'nın güneyi ve doğusunda meydana geldiğini belirtti.

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