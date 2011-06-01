-HAVA GÖSTERİSİ NEDENİYLE SINAV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ İZMİR (A.A) - 01.06.2011 - İzmir'in Çiğli ilçesinde, 4 ve 5 Haziran'daki Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) girecek öğrencilerin sınav yerleri, Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılacak Türkiye Hava Gösterisi'nden olumsuz etkilenmemesi için değiştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İzmir Valiliği, Çiğli 2. Ana Jet Üssü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin mağdur olmaması için ortak çalışma yaptı. İzmir Valiliği, Hava Üs Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çiğli İlçe Milli Müdürlüğünden oluşturulan bir heyet, Çiğli'de öğrencilerin gösteriden ne kadar etkilenebileceğini tespit etmek için araştırmada bulundu. Öğrencilerin mağdur edilmemesi konusunda yaşanan kaygı nedeniyle ortak çözüm arandığını ifade eden yetkililer, Çiğli'deki 5 okulda sınava girecek toplam 1060 öğrencinin sınav yerlerinin değiştirildiğini bildirdi. Buna göre, Çiğli İsmail Rahmi Karadavut İlköğretim Okulunda sınava girecek öğrenciler Karşıyaka Fevzipaşa İlköğretim Okulunda, Çiğli Mehmet-Hikmet Kaşerci İlköğretim Okulunda girecekler Karşıyaka Ankara İlköğretim Okulu, Çiğli Selim Diniz İlköğretim Okulunda girecekler Karşıyaka Selçuk Yaşar İlköğretim Okulunda, Çiğli Rotary Ticaret Meslek Lisesinde girecekler Karşıyaka Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda, Çiğli Şehit Ali Karaoğlan Lisesinde girecek öğrenciler ise Karşıyaka Türk Birliği İlköğretim Okulunda sınava girecek. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni sınav giriş belgelerini, öğrencisi oldukları okuldan alacak. Diğer yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, İzmir Valiliği ile Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı arasında, uçuşların sınav sırasında yapılmaması seçeneğinin değerlendirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İzmir'de, 4 Haziran'da 53 bin 438 8. sınıf öğrencisi, 5 Haziran'da ise 54 bin 597 7. sınıf öğrencisi SBS'de ter dökecek. -''GÖSTERİ SINAV SAATLERİ DIŞINA ALINMALI''- Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) İzmir Şube Başkanı Orhan Yüce, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çocukların, geleceklerini belirleyecek nitelikteki sınava, jet sesleri arasında motive olamayacağını belirtti. SBS'nin tarihinin çok önceden belirlendiğini ve çocukların uzun zamandır bu sınava hazırlandıklarını ifade eden Yüce, şu görüşleri bildirdi: ''Devletin kurumları arasında organizasyon olmayınca, kabak çocuklarımızın başına patlıyor. Ceremeyi biz veliler çekiyoruz. Bu soruna derhal çözüm bulunmalı, hava gösterisi sınav saatleri dışına alınmalıdır. Sınav yerinin değiştirilmesi sorunu çözmez, jetlerin gürültüsü tüm İzmir'i etkiler. Gösterilerin 2-3 saat geç başlamasından bir şey olmaz.''