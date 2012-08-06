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Yaşam

Hatipoğlu'na soru: Cinsiyet değiştireni hangi hoca yıkar?

Nihat Hatipoğlu, atv 'de canlı yayınlanan iftar ve sahur programlarını sunuyor

06 Ağustos 2012 20:00

 

Nihat Hatipoğlu'nun, atv 'de yayınlanan dün akşam ki iftar programına  Karadenizli kadın izleyicinin sorusu damgasını vurdu.
 

'Cinsiyet değiştireni hangi hoca yıkar?'

 
"Ben bu cinsiyetle ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu erkekler dünyaya erkek olarak geliyorlar fakat bazıları sonra cinsiyet değiştiriyorlar. Bunları kadın hoca mı erkek hoca mı yıkamalı?" diye soran izleyicinin sorusu Hatipoğlu'nu şaşırttı.
 
Soruya önce gülümseyip "Güzel soru" diye karşılık veren Hatipoğlu, ardından izleyicisinin sorusunu cevapladı.
 
 

'Hor görmeyelim onlar da kardeşlerimiz'

 
 
"Zarif bir soru. Allah ya erkek dünyaya getirir ya kadın. Değişik sebeplerden dolayı kendini erkeken kadın hisseden olursa, buna sabır etmek lazım. O kardeşlerimizi ben küçük görmüyorum, hor görmüyorum, hakaret de etmiyorum. Temkinle, sabıl ile bakmak lazım. Bunun bir imtihan olduğunu düşünsün o kardeşimiz. Yaptıkları doğru bir şey değil ama onları hor görmeyelim. Onlar da bizim kardeşimiz." 
 

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