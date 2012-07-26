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Yaşam

Hatipoğlu: Bilgi yarışmasından kazanılan para helal, piyango kazançları haramdır

Hatipoğlu, ''Helal para; hakkı verilerek, kimsenin gücü imkanı gasp edilmeden harama bulaşılmadan kazanılan paradır'' dedi

26 Temmuz 2012 01:32

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bilgi yaraşmalarından kazanılan paranın helal ancak loto ve piyango oyunlarında elde edilen paranın ise haram olduğunu söyledi. Helal para ve haram para kavramları üzerine merak edilenleri cevaplayan Hatipoğlu “başkasına söylediğinde utanacağın para haram parasıdır” dedi.

A Haber’de Özlem Denizmen’in sunduğu kişisel finans programı Para Durumu, tanınmış ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu konuk etti. 'İslam'da para' konusunun  irdelendiği programda, İslam’a göre zenginlik, faiz, yarışmalar ve lotolardan kazanılan paralar ele alındı. 

 

‘Başkasına söylediğinde utanacağın para haramdır’

 

“Helal para; hakkı verilerek, kimsenin gücü imkanı gasp edilmeden harama bulaşılmadan kazanılan paradır. Haram para nedir; faiz parası, kumar parası, hırsızlık parası, dolandırıcılıkla alınmış para, rüşvetle alınmış para, başkasına söylediğinde utanacağın para haram parasıdır. Başkasının hakkı hukuku devreye giriyorsa o para haram paradır. Aklınla, alın terinle, ticaret yaparak, ölçülü ve insaflı hareket ederek kazandığın para helal paradır. Parada merhamet yoktur, merhamet sende, senin elinde olacak” şeklinde konuştu.

 

‘Bilgi yarışmasından kazanılan para helal, loto ve piyango kazançları haramdır’

 

Yarışmalardan kazanılan paranın yarışmaya göre değişeceğine dikkat çeken Nihat Hatipoğlu, “At yarışı yapıyorsunuz, yarışanlar kendi aralarında bahis oynayabilirler, ama başkasının o yarış üzerine para vermesi haramdır. İki kişi televizyonda bilgi yarışmasına çıkmış, bunun karşılığında para veriliyor, bunun karşılığında başkasının hakkına tecavüz edilmiyor, bilgi yarışmanın sonunda  yarışmayı kazandınız,  bir ev kazandınız

Deniliyor bunda bir haramlık söz konusu değildir. Parayı 50 kişi yatırıyor, bir kişi kazanıyor. O haramdır. Piyango ve loto haramdır, helal olmayan alışverişlerdir.” dedi.

 

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