Hatip Dicle'nin tahliye talebi reddedildi



KCK ana davasından 4,5 yıldır tutuklu olarak yargılanan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle'nin avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

KCK ana davasından tutuklu olarak yargılanan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle'nin avukatlarının yaptığı tahliye başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Hatip Dicle'nin avukatları, geçtiğimiz perşembe günü, Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliyesine ilişkin başvuru yapmıştı. Dicle'nin avukatları mahkemeye verdikleri dilekçede uzun tutukluluk süresine dikkat çekerek, müvekkillerinin 4.5 yıldan bu yana hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu belirtti. Dicle'nin yargılandığı Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatların verdiği dilekçe üzerine karar vermek üzere bugün yeniden toplandı. Mahkeme heyeti, Hatip Dicle'nin avukatlarının tahliye talebinin reddedilmesine karar verdi. Tahliye talebine ilişkin kararını bu akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor. Mahkemenin tahliye talebini reddetmesinin gerekçelerinin ise "Mevcut delil durumu, kaçma şüphesi ve yargılandığı suçun katalog suçlardan kapsamında sayılması" olduğu öğrenildi.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hatip Dicle, geçen hafta vefat eden annesi Mübeccel Dicle'nin cenaze törenine katılmama kararı almıştı. Hatip Dicle, avukatlarının ikna çabalarına rağmen, kelepçeli ve jandarma nezaretinde cenazeye katılmayacağını belirterek, izin dilekçesi verilmemesini istemişti.