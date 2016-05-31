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Yaşam

"Haticemi kaybedeli 1918 gün oldu" diyen adam evlenmek istiyor

"Kalk da göreyim senin nergiz boyunu; boyuna bakmaya geldim Haticem"

31 Mayıs 2016 15:31

TRT'de yayınlanan Ömür Dediğin programında "Haticemi kaybedeli 1918 gün oldu. Nasıl da saymam, sayılmayacak bir Hatice mi?" sözleriyle gündeme oturan Hataylı Mustafa Yıllık, evlenmek istediğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre; eşinin cennetten gelen bir huri olduğunu kaydeden Mustafa Yıllık, "Haticem, Allah'ın cennetine gitti. O cennetten gelen bir huriydi. 51 yıl yaşadık geri cennetine gitti. 7 bebek doğurdu. 1'i dünyasını ahiretine götürdü" diye konuştu.

Eşine olan özlemini ağıtlarla anlatan Yıllık, "Biz Hatice ile tanışmadık. Babası verdi anam istedi. Anası, babası verdi evime geldi. Dini nikah kıyılmadan ben Haticemi görmedim. Kendisi de, bende yatsı namazını kılmadan eli, elime hiç değmedi. Bizim anlaşmamız buydu" dedi.

Eşinin mezarına gidip, "Ne kadar severdim senin huyunu. Ağlayarak içiyorum çayımı. Kalk da göreyim senin nergiz boyunu. Boyuna bakmaya geldim Haticem" dediğini söyleyen Mustafa Yıllık, yetkililere seslenip kendisine maaş bağlanmasını istedi.

Eşi Hatice'nin ölümünün ardından tekrar evlenmeyen Mustafa Yıllık, "Yeni bir evlilik yaparsan annemin anılarını ne yapacaksın?" diyen kızına ise, "Yeni birisini alıp anneni unutamam. Anneni unutursam ben ekmeksiz kalırım. Vallahi dünya gelirini verseler almam. 51 yıl bana hayat yaşattı, bir tek gün bana yanlışı olmadı Haticemin" dedi.

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