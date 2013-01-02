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Hathaway: 'Sevimli ama ilginç değil', imajından kurtulmak istiyorum

Hathaway, projelerin içeriği sebebiyle hep sevimli, iyi kız rollerinde yer aldığını, bu durumun da seksapelinin oluşmasını engellediğini ifade etti

02 Ocak 2013 17:10

 

"Sefiller/Les Misérables" filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen oyuncu Anne Hathaway (30), iyi kız imajı yüzünden seksapelinin oluşamadığını söyledi. Hathaway, "şeker, sevimli ama ilginç değil" imajından kurtulmak istediğini ifade etti.
 
milliyetsanat.com'da yer alan habere göre, Hathaway, projelerin içeriği sebebiyle hep sevimli, iyi kız rollerinde yer aldığını, bu durumun da seksapelinin oluşmasını engellediğini ifade etti.
 
Sokakta hayranlarının fotoğraf çektirmek yerine ona sarılmak istediğini belirten Hathaway, artık "şeker, sevimli ama ilginç değil" imajından kurtulmak istediğini söyledi. 
 
Hathaway, 2012'de vizyona giren Batman serisinin son filmi, "Kara Şövalye Yükseliyor / The Dark Knight Rises"da 'Kedi Kadın' rolüyle farklılık yarattı.
 
Geçen Eylül ayında "Sefiller / Les Misérables" filmindeki rol arkadaşı Adam Shulman ile gizlice evlenen Hathaway, filmin çekimleri boyunca üzgün olması gereken sahnelerde eşinin odada bulunması yüzünden elinde olmadan mutlu olduğunu, rolüne konsantre olamadığını söyledi. 
 
30 yaşına basmak konusunda da duygularını dile getiren oyuncu, "Yeni gelen aktrist neslinin hepsinin çok güzel ve 20 yaşlarında olması sinir bozucu ama yine de çok heyecanlıyım" dedi.
 
Hathaway'in, "Fantine" rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde Oscar'a aday olması bekleniyor.

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