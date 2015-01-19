Hatay'daki valiz cinayetinin zanlısı yakalandı

Hatay'ın İskenderun İlçesinde, bomba sanılan valizden çıkan kadın cesedinin Suriyeli bir sığınmacıya ait olduğu belirtildi. Cinayetin zanlısı valizi satın aldığı iş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilip İstanbul'da yakalandı.

İskenderun'un Muradiye mahallesinde 13 Ocak günü bomba ihbarı yapılan valizden elleri, ayakları kesilmiş vücudu yakılmış bir kadın cesedi çıktı. Valizin üzerinde bulunan etiketi ile nereden alındığını belirleyen polis, valizin satın alındığı iş yerindeki güvenlik kamerasında yaptığı incelemede şahsın Suriyeli sığınmacı Abdurrezzak Kjhaolu (35) olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında girdiği iş yerinden iki valiz alan Suriyeli Abdurrezzak Kjhaolu, İskenderun İlçesinde belirtilen adresinde bulunamayınca poliste bulunan fotoğrafları Türkiye’de tüm emniyet birimlerine dağıtıldı. İstanbul emniyeti tarafından gözaltına alınan Abdurrezzak Kjhaolu, Hatay emniyet müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan sorgulamada vahşice katledilen kadının resmini gören Kjhaolu, Suriyeli olduğunu belirttiği kişinin ailesini aramak için Suriye’den kaçıp Türkiye’ye sığındığını söyledi. Cinayeti kendisinin işlemediğini savunan zanlı, valizleri bir başka Suriyeli arkadaşına aldığını ifade etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Abdurrezzak Kjhaolu yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı İskenderun Adliyesinde saat 03.00 sıralarında tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Öte yandan, Abdurrezzak Kjhaolu’nun İskenderun’da bulunan adresinde komşuları ile görüşen polis, öldürüldüğü iddia edilen kadının Kjhaolu’nun ikinci eşi olduğunu ve kendisini fuhuşa zorladığı bilgisine ulaştı. Zanlının Hadiya Al Casım isimli bir Suriyeli ile evli olduğu kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturmasına devam eden polis, kadının kesilen elleri ve ayaklarının bulunamayan diğer valizde olduğu şüphesi üzerinde duruyor. (AA)