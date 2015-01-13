Hatay'da bomba sanılan valizden parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde içinde bomba olabileceğinden şüphelenilen valizde 30-35 yaşlarında parçalanmış kimliği kadın cesedi bulundu.

Ufuk Aktuğ’un DHA’da yer alan haberine göre, Dumlupınar Mahallesi 210'uncu Sokak'ta bir valiz görenler, içinde bomba olabileceğini düşünerek polisi aradı. Valizde kadın elbiseleri olduğu görüldü. Elbiseleri kaldıran polis, parçalanmış kadın cesediyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, valizle birlikte cenaze aracına konularak İskenderun Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Polis, sokağı gören tüm Mobese ve güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı.

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