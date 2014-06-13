Hatay'da tedavi edilen kişinin kaydı girilmemiş

IŞİD komutanı Mazen Ebu Muhammed’in Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildiği iddiaları üzerine CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce dünkü TBMM Genel Kurulu’na Mazen Ebu Muhammed’in hastane odasındaki fotoğrafıyla katılarak, "Bunların komutanlarını Hatay’da tedavi ettirdiniz" diyerek, Ak Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli’ye gösterdi. Canikli ise "O fotoğrafın ona ait olduğunu nereden biliyorsunuz? Hastadır tedavi edilir" yanıtını verdi.

Türkiye'ye 27 yaralı getirildi

DHA'nın haberine göre Mazen Ebu Muhammed’in tedavi edildiği 16 Nisan’da Suriye’deki çatışmalarda yararlanarak Türkiye’ye getirilen yaralı sayısının 27 olduğu anlaşıldı.



Yaralılar, Antakya Devlet Hastanesi, Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi edilirken, fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü kentteki tüm hastanelere yazı yazarak tedavi edilen Suriyeli hastaların kayıtlarını istedi.

Kayıtlarda ismi yok

İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerden gelen kayıtları Hatay Valiliği ile paylaşırken, 16 Nisan’da tedavi edilen yaralı Suriyelilerin arasında Mezen Ebu Muhammed’in isminin bulunmadığı belirtildi.



Suriye’den gelen yaralıların büyük bir çoğunluğunun üzerinde kimlik çıkmadığı ve bu nedenle de kayıtların yaralıların beyanlarına göre tutulduğu öğrenilirken, Mazen Ebu Muhammed’in de hastaneye geldiği zaman kendisini farklı bir isimle kaydettirdiği öne sürüldü.

İddialarla ilgili DHA muhabirinin görüştüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, fotoğrafın basında yer almasının ardından kurum içerisinde bir araştırma yaptıklarını belirterek, "Kayıtlarımızda IŞİD komutanı olduğu iddia edilen Mazen Ebu Muhammed ismine rastlanılmadı" dedi.

Hastaneye gelen kişinin terörist olup olmadığını bilemeyeceklerini ve Suriye’den gelen yaralıların üzerlerinde herhangi bir kimlik ve belge de çıkmadığını belirten Rektör Güder, özetle şunları söyledi: "Fotoğraftaki kişinin IŞİD komutanı olup olmadığını karşılaştırabilmemiz için elimizde ’IŞİD Komutanı Mazen Ebu Muhammed’ denilen kişinin fotoğrafı da yok. Fakat paylaşılan fotoğrafta yaralının kolunun altındaki beyaz örtüde net olmayan bir logo var ve o logo kuvvetle muhtemel bizim hastanemizin logosu.



O nedenle fotoğraftaki kişinin tedavisi hastanemizde yapıldı. Ancak biz hastanemize gelen yaralının terörist olup olmadığını, tedavisinden sonra suç işleyip işlemeyeceğini bilemeyiz. Kaldı ki bugün bile dağdaki yaralı bir teröristi askerimiz alıp en yakın hastaneye götürerek tedavisini yaptırıyor. Suriye’den gelen yaralıların çoğunun üzerine kimlik ve belge bulunmuyor. Yaralılar ambulanslarla getirilirken ’Kardeşim evine git kimliğini, sevk belgeni getir’ diyemiyorsun ve öyle olunca hastanın beyanlarını esas alıyorsunuz. Ambulanslar haricinde hastanemize gelen yaralıları ise kamplara gönderiyor, orada polis tarafından kayıtları yapıldıktan sonra hastanemize getirilerek tedavileri yapılıyor."

Valilik: Kayıtlarda ismi yok

Konuyla ilgili hatay Valiliği de bir açıklama yaptı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarının 12-13 Haziran 2014 günlerinde yayınlanan nüshalarında gündeme getirilen ’IŞİD’e Desteğin Fotoğrafı’ ile ’Onu Siz Tedavi Ettirdiniz’ başlıklı haberler ve içeriğindeki ’Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen…..’ diye devam eden iddialar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

İlimiz genelinde mevcut Kamu ve Özel Hastaneler ile 112 Acil Yardım kayıtları dahil yapılan incelemelerde Mazen Ebu Muhammed isimli bir kişinin, hastanelerimize giriş yaptığı veya tedavi edildiğine ilişkin herhangi bir kayda rastlanılmamıştır."