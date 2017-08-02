Hatay'da kurulacak fabrika, dağ ceylanlarının yaşam alanını tehdit ediyor

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'ndeki Suriye sınırında yaşayan ve türü tehdit altında bulunan Hatay dağ ceylanlarının (Gazella gazella) yaşam alanına çimento fabrikası kurulacağı iddia edildi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi Başkanı Abdullah Öğünç, Türkiye'de sadece Hatay'a olan dağ ceylanlarının yaşam alanına yapılması planlanan çimento fabrikasının, bölgedeki birçok türü tehdit ettiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında bölgeye kurulması düşünülen çimento fabrikasının ÇED raporunun yayınlandığını belirten Öğünç, bölgede kente özgü Hatay dağ ceylanı, kayalık gerbili, çizgili sırtlan, saz kedisi, Hatay kertenkelesi gibi birçok önemli türün adının raporunda yer almadığını ileri sürdü. Bölgeye bir fabrika yapılması durumunda el değmemiş doğal ortam ve Hatay'a özgü bu türlerin yaşamlarının tehdit altında olduğunu sözlerine ekleyen Öğünç, yetkilileri raporu bir kez daha gözden geçirmeye davet etti.

Liste eksik ve hatalı

Öğünç, "Hatay'ın Kumlu ilçesi, Akpınar Köyü Mevkiinde yapılması planlanan Aym Çimento Fabrikası için istenen ÇED raporu bakanlık tarafından olumlu bulunmuştur. Dernek olarak ÇED raporu üzerinde yaptığımız incelemeye göre proje sahası içinde 56 bitki türü, 17 sürüngen türü, 39 kuş türü, 17 memeli türü listelenmiş bulunmaktadır. Bölgeden elde ettiğimiz sonuçlarla ÇED raporunda sunulan sonuçları karşılaştırdığımızda canlı gruplarının tür listelerinin oldukça eksik ve hatalı olduğunu görmekteyiz. Bölgenin en önemli hayvan türü Hatay dağ ceylanı olmasına rağmen bu türün ÇED raporunda adı dahi geçmemektedir"dedi.

AYM Genel Müdürü Keskin: Çevrecilerle görüşmeye açığız

Aym Çimento Genel Müdürü Fethi Keskin ise bölge için olumlu ÇED raporu alındığını belirterek, "ÇED raporu alındığına göre bir sorun yok. Eğer o bölge yaşam alanı olsaydı zaten bu rapor olumlu olmazdı, bölgede yaşayan canlıların yaşam alanlarına müdahale olmayacak,

Kurum olarak her zaman doğanın korunmasına ve çevreye zarar vermemeye önem veren bir kuruluşuz, eğer bir sıkıntı varsa bu konuda çevrecilerle görüşme yapmaya açığız" diye konuştu. (DHA)

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