Hatay'da çocuk işçiye işkence!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yanlarında çırak olarak çalışan çocuğa hırsızlık suçlamasıyla işkence yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan M.Ç'nin (16) babası Fecir Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gün boyu haber alamadığı oğlunu merak ettiği için iş yeri sahiplerini telefonla aradığını söyledi.

Görüşmede oğlunun hırsızlık ile suçlandığını ifade eden baba Fecir Ç, daha sonra eve gelen M.Ç'nin vücudunda darp ve yara izlerine rastladığını belirtti.

Oğlunun iş yeri sahipleri tarafından dağlık bir arazide dövüldüğünü ve arabanın arkasına bağlanarak sürüklendiğini iddia eden Fecir Ç, “Durumu jandarmaya bildirdik. Çok üzüntülüyüz. Oğlum bu suçu işlemiş olmaz. Bunu yapanlardan şikâyetçi olduk. Umarım en kısa zamanda hak ettikleri cezayı bulurlar. Yapılan işkence sonucunda oğlumun psikolojisi bozuldu” dedi.

M.Ç. de Karahüseyinli köyündeki bir eve su tesisatı tamiri için gittiği ustalarının kendisini evden altın kolye çalmakla suçladığını ifade etti.

Hırsızlık yapmadığını dile getiren M.Ç, “Bana yaptıkları hala gözlerimin önünden gitmiyor” diye konuştu.

Jandarma ekiplerinin iş yeri sahipleri H.K, H.U. ile R.K. ve Y.D'yi gözaltına aldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.