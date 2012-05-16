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Giresun'daki HES katliamında çocuk işçi skandalı!

Kazada ölenler arasında yer alan bir işçinin 16 yaşında ve sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı

16 Mayıs 2012 22:42

Giresun'daki HES inşaatında meydana gelen kazada ölen 4 işçiden biri olan 16 yaşındaki Eren Erdem'in sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şantiye şefi Ayhan Nacar ile taşeron firma yetkilisi Çağlar Bülbül, jandarma ekiplerince sorgulanmak üzere Dereli ilçesine götürüldü. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Kızıltaş Köyü'nde özel bir şirkete ait HES inşaatında dün öğle saatlerinde toprak kayması meydana gelmişti. Göçük altında kalan işçilerden Mustafa Yiğit, Kenan Özdemir, Kerem Erdem ve Eren Erdem(16) yaşamını yitirirken, Zafer Kırlak ise yaralı olarak kurtarılmıştı.
 
 

İşçişler toprağa verildi

 
 
İlçeye bağlı Kızıltaş Köyü'nde yapılan cenaze törenine Giresun Vali Vekili Ahmet Yılmaz, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Partili milletvekilleri Mehmet Geldi ve Adem Tatlı, Jandarma Komutanı Albay İsmail Çetinbaş ile Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
 
Ölenlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü, bazıları fenalık geçirdi. İl Müftüsü Necati Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazından sonra Kenan Özdemir, Kerem Erdem ile Eren Erdem, Kızıltaş Köyü'nde toprağa verildi. 
 
İşçilerden Mustafa Yiğit de Aksu Köyü'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. 
 
 

Eren Erdem'in sigortası da yoktu

 
 
Bu arada, olayda can veren 16 yaşındaki Eren Erdem'in yaklaşık 6 aydır şantiyede çalıştığı ancak sigortasının bulunmadığı ileri sürüldü. 

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