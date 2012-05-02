Ordu'daki Çambaşı Yaylası'nda HES katliamı

Ordu’da 1991 yılında turizm merkezi ilan edilen ve Karadeniz’in en önemli yaylalarından olan Ordu’daki Çambaşı Yaylası, HES inşaatları ile talan ediliyor. Çambaşı Yaylası’nın da içinden geçen Çambaşı Barajı ve Darıca II HES inşaatı için yüzlerce ağaç kesilerek yeşil örtü tamamen yok edildi.

Erdoğan Erişen'in Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre; Turizme yönelik yatırım ve çalışmalarının devam ettiği Ordu’da sayıları 80’e ulaşan HES’ler doğayı katletmeye devam ediyor. Çalışmaları incelemek üzere bölgeye giden Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyelerinin ilk tepkisi “Burada doğa cinayeti işleniyor” oldu.

Platform Sözcüsü Gül Ersan, Çambaşı Yaylası Turnalık ve İkidere Obaları sınırları içerisinde devam eden Çambaşı Barajı ve Darıca II HES inşaatlarının henüz başlamamasına rağmen baraj yeraltı tünelleri ve servis yolu yapımı için bu kadar ağacın kesilmesinin bile insanın canını yaktığını söyledi.

Ersan, “Projeye göre buradaki ormanın neredeyse tamamı yok edilecek. Artık turizm cenneti olarak gösterilen Çambaşı Yaylası HES cenneti oluyor” diye konuştu.

Ordu’nun neredeyse tüm derelerinin 49 yıllığına özel sektöre kiralandığına dikkati çeken Ersan şunları söyledi: “Birçok dere üzerinde 4-5 tane HES projesi var. Artık sular kaynağından denize kadar enerji şirketlerinin eline geçmiş durumda. Projenin membasında sırasıyla Pendik regülatörü ve HES Derinçay regülatörü ve HES Üçgen İki regülatörü ve HES ve Çambaşı Barajı bulunuyor. Ordu’nun doğasından, yeşilinden ve kaynak sularının eşsizliğinden bahsetmek artık imkânsız. Bu projelerle bölgenin insanını açlığa ve göçe mahkûm ediyorlar.”