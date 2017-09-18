Hatay'da 56 bin Suriyeli öğrenci ders başı yaptı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Karahan, Hatay\'da bu yıl 11 bini okullarda olmak üzere 56 bin Suriyeli öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kongre Salonu\'nda düzenlenen programa Vali Erdal Ata, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Antakya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden programda, ortaokula yeni başlayan 5\'inci sınıf bir grup öğrenciye ortaokulu bitirecek olan 8\'inci sınıf öğrencilerinden sembolik olarak \'Okula hoş geldiniz çiçeği\' verildi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Vali Ata, bugün Hatay\'da 370 bin civarında öğrencinin okula başladığını söyledi.

56 BİN SURİYELİ ÖĞRENCİ

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan yaptığı konuşmada, Hatay\'da 1152 resmi okulda 359 bin 895, 118 özel okulda 20 bin 471 olmak üzere toplam 1270 okulda 380 bin 366 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi. Karakan, \"20 bin 591 öğretmenimiz ayrıca 11 bini kendi okullarımızda kayıtlı 56 bin Suriyeli öğrencimizle eğitim- öğretime başlıyoruz. Bakanlığımızın 2019 yılı için hedef koyduğu ikili öğretimin sonlandırılmasıyla ilgili çalışmalarımızda devam etmektedir\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ata, 2017-18 eğitim- öğretim yılının ilk ders zilini sembolik olarak çaldı. Sonrasında sınıfları gezerek ders kitaplarını inceledi ve öğrenciler ile sohbet etti.

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