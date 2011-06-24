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Yaşam

HATAY'DA 11 BİN 739 SURİYELİ HATAY (A.A)

24 Haziran 2011 13:14

-HATAY'DA 11 BİN 739 SURİYELİ HATAY (A.A) - 24.06.2011 - Suriye'deki olaylardan kaçarak Hatay'a gelen Suriyelilerin sayısı 11 bin 739'a ulaştı. Valilik Basın Bilgilendirme Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın hafta başında ''genel af'' açıklamasına rağmen Türkiye'ye sınırdan geçişlerin arttığı bildirildi.  Dün bin 578 kişinin giriş yaptığı, toplam sayının 11 bin 739'a yükseldiği kaydedildi. Dün gelenlerin Reyhanlı'da Kızılay tarafından kurulan ''Hac Konaklama Tesisleri''ne yerleştirildiği ifade edildi. 50 Suriyeli'nin de Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, bunlara 39 kişinin refakat ettiği bildirildi.

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