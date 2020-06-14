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Hatay Valiliği’nden 'Barış Atay' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

14 Haziran 2020 14:13

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay’ın parti faaliyetlerinde kullandıkları bir aracın bijonlarının gevşetildiği iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

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Açıklamada, “Tarafımıza başvuruda bulunulmamasına, şikayet bildirilmemesine rağmen olay her yönüyle araştırılmaktadır” denildi.

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’nun parti araçlarının bijonlarının gevşetildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Barış Atay Mengüllüoğlu’nun “Antakya’da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği” yönünde bir paylaşımda bulunduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikâyetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."

Ne olmuştu? 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Twitter hesabından, parti faaliyetlerinde kullanılan aracın tekerleğinin fotoğrafını paylaştı. Seyir halindeyken 2 bijonun yerinden çıktığını aktaran Atay, serviste araca ilişkin bir müdahalede bulunulduğunun söylendiğini aktardı.

TİP'ten "Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir." açıklamada bulunuldu.

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