Hatay Valiliği’nden 'Barış Atay' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’nun parti araçlarının bijonlarının gevşetildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Barış Atay Mengüllüoğlu’nun “Antakya’da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği” yönünde bir paylaşımda bulunduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikâyetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."

Ne olmuştu?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Twitter hesabından, parti faaliyetlerinde kullanılan aracın tekerleğinin fotoğrafını paylaştı. Seyir halindeyken 2 bijonun yerinden çıktığını aktaran Atay, serviste araca ilişkin bir müdahalede bulunulduğunun söylendiğini aktardı.

TİP'ten "Konuyla ilgilenen valilik, emniyet görevlileri ve teknik ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla atması hedeflendiği belirtilmiştir." açıklamada bulunuldu.