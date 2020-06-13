Barış Atay: Aracımızın bijonları gevşetilmiş, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Twitter hesabından, parti faaliyetlerinde kullanılan aracın tekerleğinin fotoğrafını paylaştı. Seyir halindeyken 2 bijonun yerinden çıktığını aktaran Atay, serviste araca ilişkin bir müdahalede bulunulduğunun söylendiğini aktardı.

Atay paylaşımında, "Antakya’da ve bölgede partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!" dedi.

Özgür Özel'den destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Atay'a destek paylaşımında bulunarak, "Bu çok vahim bir duruma işaret ediyor. Şüphesi bile kabul edilebilir değil. İçişleri Bakanlığı'nın bu konunun üzerine ciddiyetle gitmesini bekliyoruz. Barış Atay vekilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.